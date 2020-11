Kun je YouTube 4K-video's kijken op je iPhone, iPad en Apple TV? Wanneer profiteer je van de optimale 4K-resolutie en hoe zit het met streamen van 4K vanaf je iPhone? We leggen het uit in deze tip over YouTube 4K-kijken.

YouTube 4K op je Apple-apparaten

Bij andere videodiensten kun je 4K-video’s kijken via je Apple TV, iPad en via Safari op de Mac. Dit geldt bijvoorbeeld voor de video’s van Vimeo, Netflix en Disney+. Bij YouTube is dat niet het geval. Daar is het lang niet altijd mogelijk om de video’s in 4K-kwaliteit af te spelen. Hoe zit dat? In deze tip leggen we uit hoe het zit met YouTube 4K op je iPhone, iPad en andere Apple-apparaten! Lees ook onze tip over YouTube HDR-video’s kijken als je meer wil weten over video’s met mooiere beeldkwaliteit.

Waarom werkt YouTube 4K niet op alle Apple-apparaten?

Een van de redenen waarom je geen YouTube in 4K op je iPhone en iPad kon kijken, is omdat de VP9-codec ontbrak. Google gebruikt de eigen VP9-codec en biedt 4K-video in YouTube niet in andere formaten aan, terwijl Apple heeft ingezet op het HEVC-formaat. Apple weigerde lange tijd om de VP9-codec te ondersteunen, maar met iOS 14 en iPadOS 14 is daar verandering in gekomen.

Kun je YouTube 4K op de iPhone en iPad kijken?

Ja en nee. Je kan inderdaad 4K-video’s afspelen en krijgt dan een betere beeldkwaliteit dan gebruikelijk. Maar omdat geen van de huidige iPhones en iPads een volledige resolutie van 3840 x 2160 pixels biedt krijg je niet de volledige 4K-ervaring. De YouTube-app zal de video terugschalen tot de resolutie van jouw apparaat. Toch kun je bij YouTube-video’s de resolutie 2160p kiezen tijdens het afspelen. Gewone video’s zijn maximaal in 1080p (Full HD) te bekijken.

Dit zijn de schermresoluties van recente devices:

iPhone 12 mini: 2340 x 1080 pixels

iPhone 12 en 12 Pro: 2532 x 1170 pixels

iPhone 12 Pro Max: 2778 x 1284 pixels

iPad mini 2020: 2048 x 1536 pixels

iPad Air 2020: 2360 x 1640 pixels

11-inch iPad Pro 2020: 2388 x 1668 pixels

12,9-inch iPad Pro 2020: 2732 x 2048 pixels

Zoals je ziet is geen enkele iPhone of iPad in staat om 2160p af te spelen, want daarvoor is een scherm van 3840 x 2160 pixels nodig. Toch is er een reden om toch voor 2160p te kiezen, zelfs als kan jouw device het niet aan. Vaak zijn dit YouTube HDR-video’s en dat ziet er altijd beter uit dan een gewone 1080p resolutie zonder HDR. Maar volledige 4K is het niet.

Goed om te weten: sommige iPhones zijn niet eens in staat om 1080p af te spelen. De iPhone XR heeft een schermresolutie van 1792 x 828 pixels terwijl je voor 1080p een schermresolutie van 1920 x 1080 pixels nodig hebt. Je zult in dat geval weinig verschil zien tussen afspelen van YouTube-video’s in 1080p of 2160p, mocht dit al beschikbaar zijn. Mogelijk zie je iets minder artifacts, maar het verschil is nauwelijks te zien.

De devices in bovenstaand lijstje kunnen allemaal 1080p (dus 1920 x 1080 pixels) afspelen, maar ze schieten tekort als het om 2160p (4K) gaat, want daarvoor is een scherm van 3840 x 2160 pixels nodig.

UHD is trouwens de overkoepelende term voor resoluties vanaf 3840 × 2160 pixels en hoger. Dit is een term die je bij veel televisiefabrikanten ziet.

Kun je YouTube 4K streamen vanaf een iPhone of iPad?

Wat je ook kunt doen is 4K-video’s streamen naar apparaten die dit ondersteunen, zoals de Apple TV 4K. Omdat de Apple TV niet beschikt over een eigen scherm moet je dan wel een geschikte 4K-televisie hebben aangesloten. In dat geval krijg je YouTube 4K in volledige resolutie.

Verder kun je natuurlijk ook via AirPlay je eigen 4K HDR-video’s vanuit de Foto’s-app op je iPhone of iPad streamen naar de Apple TV in volledige resolutie.

Zo kijk je YouTube 4K video op je iPhone en iPad

Je kunt dus niet in volledige 4K-resolutie kijken, maar wel in 2160p. Zo werkt het:

Open de YouTube-app en zoek een 4K-video. Begin met afspelen en tik op de video. Tik op de drie puntjes. Kies Kwaliteit > 2160p.

Hou er rekening mee dat het afspelen van een 4K-video veel meer bandbreedte kost. Je netwerk en databundel moeten daar wel op berekend zijn. Op iPhones waar je het verschil toch niet op kan zien, is het onzinnig om voor 4K te kiezen. Je batterij gaat er ook sneller door leeg. De VP9-codec van YouTube is niet geoptimaliseerd voor de iPhone en iPad. De HEVC-codec waar Apple zelf de voorkeur aan geeft, is dat wel.

Op een grotere iPad heeft het zin om voor YouTube in 4K te kiezen. Op de iPhone meestal niet.

YouTube 4K video kijken op Apple TV

De ondersteuning voor YouTube 4K video’s wordt gaandeweg uitgerold bij tvOS 14. Mocht je de optie nog niet zien, dan kun je je video’s via AirPlay vanaf je iPhone of iPad streamen, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Benodigdheden:

Een Apple TV 4K met tvOS 14.0 of nieuwer

Een 4K-televisie

Zo ga je te werk:

Open de YouTube-app op de Apple TV. Begin met het kijken van een video. Druk op de touchpad van de Siri Remote. Kies het Meer-icoon met de drie stipjes. Kies Kwaliteit en vervolgens 2160p.

YouTube 4K video via AirPlay streamen

Het makkelijkst is om YouTube 4K-video rechtstreeks via de Apple TV 4K af te spelen op een geschikt tv-scherm. Maar je kunt er ook voor kiezen om te streamen:

Open de YouTube-app op een iPhone of iPad die voorzien is van iOS 14.0, iPadOS 14.0 of nieuwer. Tik op het AirPlay-icoontje (een rechthoek met zendsymbool). Kies AirPlay & Bluetooth devices. Kies de gewenste Apple TV.

YouTube 4K video kijken op de Mac

De Safari-browser in macOS Big Sur is in staat om YouTube 4K HDR-video’s af te spelen. In eerdere versies van macOS was dat nog niet mogelijk en was je aangewezen op de Chrome-browser voor macOS. We vertellen er meer over in ons artikel YouTube 4K-video kijken op de Mac.

Bekijk ook Zo kun je YouTube 4K-video's bekijken op een Mac Wil je 4K YouTube-video's bekijken op de Mac? Dan kun je dat beter niet via Safari doen. In deze tip lees je hoe je toch YouTube 4K-video's op de Mac kunt afspelen.

Lees ook onze tip over YouTube HDR-video’s kijken als je meer wil weten over deze video’s met betere beeldkwaliteit. Voor de ondersteuning van YouTube HDR zal de iOS-app steeds voor elk toestel moeten worden aangepast, dus zodra er een nieuwe iPhone op de markt is duurt het altijd even voordat de HDR-support in YouTube voor iOS is toegevoegd.