Het mooie van een Thread Border Router is dat het in een gewoon accessoire kan worden ingebouwd, zoals een speaker van Apple, Google of Amazon. Nanoleaf kwam al in juni 2021 met Threads-support en een paar maanden later volgde Nanoleaf Border Router-functionaliteit, maar dat had nogal wat beperkingen. De Thread Border Routers van Nanoleaf in de Shapes, Lines en Elements werkten alleen met de eigen Thread-geschikte Essentials-lampen. En dat betekent dat je alleen de Essentials A19 (E27) en Essentials Lightstrip kunt koppelen, want alleen die werken Thread. Alle overige Nanoleaf-producten maken verbinding via WiFi.



De Thread Border Routers van Nanoleaf werkten bovendien nog niet met Thread-geschikte HomeKit accessoires. De fabrikant beloofde een update die in het eerste kwartaal van 2022 had moeten uitkomen. Maar dat lukte niet. En ook de volgende deadline van eind 2022 werd niet gehaald.

Anderhalf jaar wachten op een software-update

“We willen de update zeker nog uitrollen”, vertelde Nanoleaf-woordvoerster Alyssa Caterina destijds. Het trof volgens haar maar een vrij beperkte groep gebruikers, namelijk mensen die beschikken over een Nanoleaf Thread Border Router, een Apple Thread Border Router én diverse Thread-accessoires (bijvoorbeeld van Eve). Caterina voegde eraan toe dat de update “nog steeds prioriteit heeft”, maar dat het bedrijf ook bezig is met allerlei projecten die voor een grotere doelgroep interessant zijn.

Alleen Apple’s eigen Thread Border Router kunnen verbinding maken met HomeKit-over-Thread-apparaten via internet.

De update is er nu!

De nu verschenen Nanoleaf software-update maakt de Thread Border Routers van de Shapes, Elements en Lines geschikt maken voor verbinding met een HomeKit-over-Thread-apparaat, zoals de HomePod mini of tweede generatie Apple TV. Daarnaast kun je verbinding maken met Thread-accessoires van andere merken.

De update (v8.5.2) is nu stilletjes uitgebracht, zonder dat de fabrikant er veel aandacht aan gaf. Bezoekers van het HomeKit-kanaal op Reddit kwamen er echter al vrij snel achter. Na installatie van de update verschenen de Nanoleaf Shapes in de Eve for HomeKit-app. De HomePod mini’s werden daarin al vermeld als ‘Apple Thread Router’, maar er bleken ook twee apparaten genaamd ‘Router 34’ en ‘Router C8’ te zijn verschenen, vlak na het installeren van de Nanoleaf software-update. Dat kan geen toeval zijn. Deze gebruiker concludeerde dan ook, dat de Nanoleaf Shapes nu als Thread Border Routers voor HomeKit te gebruiken zijn.

Ook uit ervaringen van andere mensen blijkt dat de Nanoleaf Shapes nu als Thread Border Router voor HomeKit dienst kunnen doen. En dat geldt ook voor de andere genoemde Nanoleaf-producten die een update hebben gekregen, namelijk de Lines en de Elements.

Nanoleaf had er zelf het volgende over te zeggen:

Firmware version 8.5.2 and iOS/Android app version 9.1.0 are now required to enable Thread border routing on the above products [Nanoleaf Shapes, Elements, Lines]. Matter and HomeKit Thread devices are now fully supported. This update will also utilize Thread network credentials from the ecosystems (if already present) in order to put Nanoleaf border routers on the same Thread network as your border routers from companies like Apple and Google, or share Nanoleaf Thread credentials with the ecosystems and other third parties if credentials aren’t already available when the Nanoleaf border router is turned on.