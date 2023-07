Apple zorgt er met software voor dat de Apple Pencil niet meer goed als het scherm van een recente iPad Pro door een extern bedrijf vervangen is. Eerder zagen we al soortgelijke blokkaders bij reparaties met de iPhone.

Is je iPad kapot? Dan kun je voor een reparatie terecht bij Apple of bij andere externe partijen. Bijvoorbeeld als het scherm gebarsten is en je er daardoor niet meer zo lekker op kan werken. Een reparatie uitvoeren bij een externe partij is dan vaak wat goedkoper dan bij Apple zelf, maar het is niet altijd verstandig. Een gebruiker met een defecte iPad Pro merkte dat de Apple Pencil niet goed meer werkte na het laten vervangen van het display. Dit komt doordat Apple dergelijke reparaties met software-maatregelen lastiger gemaakt heeft.



iPad Pro reparatie zorgt voor problemen met Apple Pencil

Een reparateur van iCorrect in het Verenigd Koninkrijk legt aan Forbes uit hoe het zit. Onder het scherm van de iPad Pro zit een kleine chip, waarvan het serienummer gekoppeld is aan het moederbord. Bij het vervangen van het display moet dit serienummer gekoppeld worden aan het moederbord, om ervoor te zorgen dat alles na de reparatie correct werkt. Maar dat kan alleen met softwaretools die Apple zelf en gecertificeerde reparateurs tot hun beschikking hebben. Laat je de reparatie bij een ander bedrijf doen, dan blijkt de Apple Pencil geen rechte lijnen meer te kunnen trekken. In een video laat de reparateur de verschillen zien.

Zelfs als je een echt Apple-scherm gebruikt om deze te vervangen, zien lijntjes getekend met de Apple Pencil er wiebelig uit. Pas na het overplaatsen van de chip was het weer mogelijk om rechte lijnen te trekken. Maar dit maakt een reparatie ingewikkelder, tijdrovender en dus duurder. Apple lijkt deze wijziging doorgevoerd te hebben bij de iPad Pro 2021 en iPad Pro 2022, de twee meest recente generaties. Het speelt bij zowel de 12,9- als 11-inch versies, maar het is op dit moment nog onduidelijk dit ook bij andere recente modellen gebeurt.

Apple heeft in het verleden vaker zulke maatregelen genomen, dat ook wel serialization genoemd wordt. Bij het vervangen van een scherm van een iPhone 13, werkte Face ID niet meer. Ook hier was het vereist om de microcontroller chip over te zetten. Apple kreeg flink wat kritiek, waarna dit in een iOS-update rechtgezet is.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of deze maatregel bij de iPads een bewuste keuze is en of dat nog via een software-update aangepast wordt, zoals het geval was bij het iPhone 13-scherm. Hoewel er niet per se sprake is van kwade opzet ten opzichte van externe reparatiebedrijven, maakt de maatregel het vervangen van displays wel lastiger. In Frankrijk worden onderzoeken gedaan om te kijken of dit soort praktijken illegaal zijn. Overigens voert Apple zelf bij iPads bijna nooit reparaties uit. Meldt je je met schade of een slechte batterij bij Apple, dan krijg je een vervangend exemplaar.

Heb je last van andere problemen met de Apple Pencil, bijvoorbeeld een verbinding die wegvalt of juist dat je niet kan koppelen? Dan lees je in ons artikel met Apple Pencil problemen welke oplossingen je kan proberen.