Prijsverhoging bij SkyShowtime

Bij SkyShowtime kijk je populaire series zoals Yellowstone en binnenkort ook Oppenheimer, een van de belangrijkste films van 2023. Je vindt er nog meer bekende titels van Universal Pictures, Nickelodeon, DreamWorks, Showtime en Paramount Pictures. Denk aan Top Gun Maverick, Jurrasic World en Star Trek: Strange new Worlds, terwijl er ook nieuwkomers zijn zoals Babylon, Yellowstone en Poker Face.

Wil je hier echter van genieten, dan moet je over een paar weken meer betalen voor je abonnement. Op dit moment kost het nog 6,99 euro per maand, maar vanaf 23 april gaat dit omhoog naar 8,99 euro per maand. Er komt tegelijk ook een goedkoper abonnement met reclame bij. Die gaat 5,99 euro per maand kosten. De prijswijziging heeft ook gevolgen voor mensen met levenslange korting en voor mensen die SkyShowtime via Ziggo hebben.

Standaard wordt Standaard Plus

SkyShowtime heeft nu één abonnementsvorm van €6,99 per maand. Deze krijgt vanaf 23 april de nieuwe naam ‘Standaard Plus’ en gaat met 28% omhoog naar €8,99. Het jaarabonnement gaat 36% meer kosten, namelijk €70,99 per jaar. Dit komt omgerekend neer op €5,92 per maand voor mensen die een jaarabonnement afsluiten.

Gelijktijdig komt SkyShowtime met een nieuw abonnement met advertenties, dat ietsje goedkoper gat worden, namelijk €5,99 per maand of €46,99 per jaar. Dit komt neer op €3,92 per maand. Om hoeveel reclames het gaat is nog niet bekendgemaakt.

Dit gaat er wijzigen bij de maandabonnementen Standaard (t/m 22 april 2024): €6,99 per maand

Standaard Plus (vanaf 23 april): €8,99 per maand

Standaard met reclame (vanaf 23 april): €5,99 per maand De nieuwe jaarabonnementen van SkyShowtime zien er zo uit: Jaarabonnement Standaard Plus (vanaf 23 april): €70,99

Jaarabonnement Standaard met reclame (vanaf 23 april): €46,99



Zo kun je de SkyShowtime prijsverhoging omzeilen Wil je niet meer betalen maar nog wel naar SkyShowtime blijven kijken, dan zijn er twee opties. Je kunt in april overstappen naar het nieuwe Standaard-abonnement met reclame. Daarmee gaan je kosten met 14% omlaag en betaal je voortaan €5,99 per maand. Je krijgt dan wel reclame te zien, maar voor mensen die alleen incidenteel naar SkyShowtime kijken vanwege die ene populaire serie, kan het een oplossing zijn. Een andere oplossing om de prijsverhoging te omzeilen is door nu nog snel een jaarabonnement af te sluiten. Je kijkt dan voor de komende twaalf maanden nog voor de oude prijs van €54,99 per jaar en dat is een stuk goedkoper van de €70,99 die het uiteindelijk gaat kosten. 👉 Bekijk de huidige abonnementen van SkyShowtime vóór de prijsverhoging Ben je nog geen abonnee en wil je nog snel vóór de prijsverhoging alle goede series ‘wegbingen’, dan kan dat ook. Je kan tot 22 april voor de huidige prijs van €6,99 zonder reclame alles kijken, waaronder de aanstaande topfilm Oppenheimer. Die is vanaf eind maart bij SkyShowtime te zien. Tip: SkyShowtime in je tv-pakket stoppen Bij diverse providers kun je SkyShowtime als extra tv-pakket toevoegen aan je alles-in-één bundel, zodat je niets merkt van de prijsverhoging. De meeste providers zullen SkyShowtime blijven aanbieden als keuze. Dit geldt bijvoorbeeld voor: SkyShowtime via Ziggo

SkyShowtime via Vodafone

SkyShowtime via Odido

Dit gaat er veranderen voor Ziggo-klanten met SkyShowtime Ook voor klanten van Ziggo gaat er iets veranderen. Vorig jaar maakte Ziggo bekend dat hun streamingdiensten Movies & Series L en XL zouden worden vervangen door SkyShowtime. Je kreeg voortaan SkyShowtime (eventueel tegen betaling) in je Ziggo-pakket. Voor mensen die SkyShowtime ‘gratis’ aan hun pakket toegevoegd hebben gekregen, verandert er niets. Zij zullen ook geen advertenties te zien krijgen. De klanten die wel betalen voor SkyShowtime krijgen een 28% hogere maandprijs. Zij kunnen besparen door over te stappen naar een jaarabonnement of het Standaard-abonnement met advertenties. 👉 Bekijk SkyShowtime als extra tv-pakket bij Ziggo

Dit verandert er voor SkyShowtime-abonnees met levenslange korting Kijk je vanaf het eerste moment naar SkyShowtime, dan heb je 50% levenslange korting gekregen op je abonnement. SkyShowtime bood dit gelimiteerd aan en gaf vroege beslissers daarbij de garantie dat ze hun hele leven slechts de helft van de dan geldende prijs zouden betalen voor hun lidmaatschap. Daarmee beloont het platform trouwe kijkers. Helaas biedt SkyShowtime de 50% levenslange korting niet aan bij het nieuwe Standaard-abonnement met reclame. Dit houdt in dat je automatisch wordt overgezet naar het nieuwe Standaard Plus-abonnement dat normaal €8,99 per maand kost. Voor jou geldt dan nog steeds de 50% korting, dus jij betaalt voortaan €4,50 per maand. De levenslange korting van 50% geldt dus alleen voor het Standaard Plus-abonnement. Wil je overstappen naar Standaard met reclame, dan kan dat. Maar dan vervalt je ‘half price for life’ deal. Maandabonnementen SkyShowtime bij 50% korting Standaard (t/m 22 april 2024): €3,49 per maand

Standaard Plus (vanaf 23 april): €4,49 per maand

Standaard met reclame (vanaf 23 april, geen korting): €5,99 per maand

Meer streamingdiensten krijgen reclame

De nieuwe abonnementen van SkyShowtime zijn bedoeld om gebruikers meer keuzevrijheid te bieden. SkyShowtime is tevens de eerste grote internationale aanbieder die een abonnement met reclame aanbiedt. Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video werken hier ook aan en hebben het in sommige landen als ingevoerd. Dat streamingplatformen varianten met reclame aanbieden leidt regelmatig tot kritiek. Consumenten vinden da het vaak een manier is om de aandacht af te leiden van prijsverhogingen.