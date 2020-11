HomeWizard kondigt aan dat er vanaf nu een iPad-versie is van de Energy-app. Ook is er nu een offline statusindicator toegevoegd en kun je de widgets in iOS 14 gebruiken om op je iPhone meer inzicht te krijgen in je energieverbruik.

Energy 1.2.0 met nieuwe functies

Afgelopen juli testten we de HomeWizard Energy P1, een apparaatje van 30 euro voor je slimme energiemeter. We vonden het een slimme en goedkope manier om inzicht te krijgen in je stroom- en gasverbruik. Het uitlezen van al die gegevens doe je via de HomeWizard Energy-app. Deze app heeft nu een update gekregen naar versie 1.2.0 met een paar handige vernieuwingen. De twee belangrijkste toevoegingen in de HomeWizard Energy-app zijn de widgets voor iOS 14 en de iPad-versie van de app.



Met de widgets heb je altijd je grafieken bij de hand. Zo kun je de hele dat kijken hoeveel energie je zonnepanelen opwekken. Je kunt ook een jaaroverzicht van je stroomverbruik in de gaten houden en meer. Je kiest zelf welk formaat widget je instelt, welke grafiek er te zien is en voor welke periode. Ook kun je zoals gebruikelijk meerdere widgets op elkaar stapelen. Als je nog niet weet hoe je widgets op de iPhone gebruiken moet, dan lees je dat in een aparte tip.

Je kunt voor iedere grafiek kiezen uit een kleine, middelgrote of grote widget. Alle widgets tonen de totalen per periode in kWh voor stroom, in kubieke meter (m3) voor gas en un euro’s voor beide. Ook kun je zelf bepalen welke periode je te zien krijgt. Je hebt daarbij keuze uit: recent (meestal de huidige minuut), dag, week, maand of jaar.

HomeWizard Energy op iPad

Ook nieuw is dat je de grafieken van de Energy-app nu ook op de iPad kunt bekijken. Zo heb je meer detail. De grafieken zijn groter en je hebt meer mogelijkheden tot interactie. Je kunt de app zowel in portret- als landschapsweergave gebruiken. De app is helemaal geoptimaliseerd voor de iPad.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om een grafiek te bekijken van je autolaadpaal, je zonnepanelen, het gasgebruik, het totale stroomverbruik of elke andere meting die de Energy kan vastleggen. Je hebt de volledige functionaliteit van de iPhone-app, maar dan met interactieve grafieken op het voorscherm. Zo kun je met je vinger over een grafiek heen bewegen om het gebruik van het moment te zien waar je je vinger positioneert.

Verdere verbeteringen in de app zijn een offline statusindicator, versnelde grafieken en verschillende stabiliteitsverbeteringen. Wil je meer weten over HomeWizard Energy of het accessoire aanschaffen, dan kan dat via deze link.