Google komt met een geoptimaliseerde versie van de Chrome browser, speciaal voor de nieuwe Macs met M1-chip. De uitrol is momenteel gepauzeerd, maar wordt snel weer hervat. Voor alle andere gebruikers is er Chrome 87, met een nieuw macOS Big Sur-icoontje en prestatieverbeteringen.

Heel veel apps voor de nieuwe Macs met M1-chip kun je zonder aanpassingen blijven gebruiken, hoewel het dan niet gaat om geoptimaliseerde versies. Bij apps die niet bijgewerkt zijn, helpt Apple’s Rosetta 2 een handje mee door de Intel-versie via een emulatie te laten werken. Gelukkig zijn veel grote bedrijven er al snel bij met een geoptimaliseerde versie, zodat de apps probleemloos werken op de nieuwe Macs met Apple Silicon. Google Chrome is al bijna helemaal klaar voor M1 Macs dankzij de nieuwste update.



Chrome voor M1 Macs: geoptimaliseerde versie in aantocht

Op de downloadpagina van Chrome krijgen gebruikers met een M1-Mac twee keuzes: de standaard Intel-versie of de geoptimaliseerde versie voor Macs met Apple-chip. Die laatste versie stond korte tijd online, maar is momenteel weer teruggetrokken vanwege een klein probleem. De uitrol wordt naar verwachting zeer binnenkort weer hervat. Mocht je die nieuwe versie al gedownload hebben, dan is er een manier om dit probleem op te lossen. Zodra de nieuwe M1-versie weer beschikbaar is, werken we dit artikel bij.

De nieuwe M1-versie van Google Chrome zou beter samenwerken met Apple’s nieuwste MacBooks en Mac mini. Chrome staat bekend om zijn hoge energieverbruik, maar de prestaties zouden in de nieuwe versie beter zijn. Dat geldt ook voor de nieuwe Chrome 87 voor Macs met Intel-chip.

De nieuwe versie verbetert de prestaties bij het gebruik van meerdere tabbladen. De CPU wordt vijf keer minder belast, waardoor de batterijduur ook ruim een uur langer zou moeten zijn. Bovendien start Chrome 25% sneller op en laden pagina’s een stukje sneller. Om het af te maken heeft de nieuwste Mac-versie een nieuw icoontje die past bij macOS Big Sur.

De nieuwste versie van Chrome kun je hier downloaden, maar je kan ook eenvoudig updaten als je Chrome al hebt. Open Chrome, klik in de menubalk op Chrome > Over Google Chrome en de nieuwste versie wordt automatisch gezocht en gedownload.