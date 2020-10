Gerucht: ‘HomePod mini en Apple TV krijgen U1-chip’

U1-chip voor locatie

Het gaat om beweringen van Jon Prosser, een geruchtenlekker met een wisselend betrouwbaarheidsniveau. Volgens Prosser gaat Apple de HomePod mini en de volgende generatie Apple TV voorzien van een Ultra Wideband-chip (UWB), waarmee nauwkeuriger locaties gemeten kunnen worden. Beide apparaten zouden dienst doen als UWB basisstations, waarbij ze precies je locatie kunnen volgen als je door het huis loopt met andere apparaten die voorzien zijn van de U1-chip. Deze chip zit in de iPhone 11-serie en in de Apple Watch Series 6, maar niet in de iPad Pro van 2020.



Volgens Prosser kan Ultra Wideband gebruikt worden voor informatie over helderheid en volume, afspeelknoppen voor media en deursloten. Ook zou het ervoor kunnen zorgen dat apparaten nieuwe HomeKit-functies krijgen. Apparaten zoals de Apple Watch en iPhone kunnen meer HomeKit-functies op zich nemen, als de exacte locatie bekend is. Je kunt hierbij denken aan de bediening van lampen en deursloten.

Er kan een HomeKit-scene geactiveerd worden als je bijvoorbeeld uit bed komt en ‘s ochtends de slaapkamer verlaat. Je hebt dan geen bewegingssensor meer nodig om bijvoorbeeld de scene ‘Opstaan’ te activeren, maar kunt dit doen op basis van je locatie in huis. Het is met UWB nauwkeuriger mogelijk dan met huidige technieken.

Prosser verwacht dat apparaten die thuis staan ook gebruikt kunnen worden als een soort beveiligingssysteem. Als iemand bijvoorbeeld jouw MacBook verplaatst of meeneemt terwijl je niet thuis bent, gaat er een alarm af.

Apple zou bovendien Ultra Wideband kunnen gebruiken voor AR bij het terugvinden van spullen. Ook daarbij fungeren de HomePod mini en de Apple TV als basisstations. Op basis van locatie kunnen ze aangeven waar je bijvoorbeeld je zoekgeraakte AirPods kunt terugvinden.

Wisselend trackrecord

Prosser was correct met zijn voorspellingen over de naam iPhone SE en de meeste aankondigingsdata van nieuwe producten, maar hij sloeg de plank mis met de introductie van de AirTags op 15 september (dit gebeurde niet), hij dacht dat de Apple Watch en de nieuwe iPad met een persbericht zouden worden aangekondigd (er kwam een event) en hij dacht ook dat iOS de naam iPhone OS zou krijgen (ook dit ging niet door). Andere flaters: er kwamen geen nieuwe Apple TV’s en AirPods in mei, in april kwam er geen iPhone 9 en er werd ook geen nieuwe AirPower aangekondigd, zoals Prosser beweerde.

Dat er een HomePod mini aan zit te komen is vrijwel zeker. De speaker zou rond de 99 dollar moeten kosten en zou 8,4cm hoog moeten zijn.