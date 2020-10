In deze nieuwe iCulture peilt over het Hi, Speed oktober-event kun je ons laten weten naar welke aankondiging jij het meest uitkijkt. Op welke iPhone kan jij niet langer wachten? Of is er iets anders waar je naar uitkijkt?

De verwachtingen voor Apple’s iPhone-event van oktober 2020 zijn hooggespannen. Er is de afgelopen dagen al veel uitgelekt, waardoor we ook al een aardig beeld hebben wat er aangekondigd wordt. Reden genoeg om jouw favoriet in een poll over het oktober 2020-event aan ons door te geven!



iCulture peilt iPhone-event: waar kijk jij naar uit?

Het lijkt erop dat het event helemaal in het teken gaat staan van de iPhone. We verwachten in ieder geval de vier nieuwe toestellen, waaronder de kleinere iPhone 12 mini en de grotere iPhone 12 Pro Max. De HomePod mini lijkt ook in aantocht te zijn. Er zijn ook berichten geweest over de AirTag en AirPods Studio, maar afgelopen week bereikte ons het gerucht dat zowel de AirTag als AirPods Studio uitgesteld zijn. Toch nemen we deze twee nieuwe producten mee in de poll, mocht je er heel erg naar uitkijken.

Poll niet (goed) zichtbaar? Invullen kan ook hier!

Vorige maand vroegen we jullie ook al naar welke Apple-aankondiging van het najaar je het meest uitkijkt. Omdat er sindsdien al het één en ander aangekondigd is (zoals de Apple Watches en iPads) en je daardoor misschien van gedachte veranderd bent, is er reden genoeg om je stem te laten horen in deze nieuwe poll.

Lees ook onze verwachtingen voor het oktober 2020-event. Wil je je voorbereiden op het event, dan ben je helemaal bijgepraat met onze hub voor het oktober 2020 iPhone-event.