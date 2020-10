Geen Beats meer op de Apple-website

Apple heeft de speciale webpagina voor Beats-producten verwijderd, in aanloop naar het evenement van 13 oktober. Dat wijst erop dat we de AirPods Studio te zien krijgen.

Apple heeft de ‘Beats by Dre’-pagina stilletjes verwijderd van de (Amerikaanse) website, in afwachting van de verwachte HomePod mini speaker en de AirPods Studio hoofdtelefoon. De pagina was begin oktober nog aanwezig. Ook op andere plekken op de website van Apple zijn gaandeweg steeds meer verwijzingen en supportpagina’s over Beats-producten weggehaald. De Beats Updater-tool waarmee je de firmware van je hoofdtelefoons en oortjes kunt bijwerken, verdween eveneens. Je kunt nu alleen nog over-the-air updaten. De Beats-producten zijn overigens nog wel in de Nederlandse Apple Store te vinden en ook de Nederlandse pagina is er nog, maar dit loopt meestal iets achter op de VS. Eerder haalde Apple al audioproducten van andere merken weg uit de Apple Store.



Het gebeurt wel vaker dat Apple concurrerende producten weghaalt. Vlak voor de aankondiging van de Apple Watch werden bijvoorbeeld fitnessproducten en activiteitentrackers zoals Fitbit weggehaald. Beats-producten zijn nog wel te bekijken op de website beatsbydre.com. Apple nam het bedrijf in 2014 over voor een bedrag van 3 miljard dollar.

De timing is opvallend, zo vlak voor een groot Apple-event, waar volgens geruchten een kleinere en betaalbaardere HomePod mini wordt verwacht. Ook zou Apple plannen hebben om een over-ear hoofdtelefoon met de naam AirPods Studio aan te kondigen. Deze zijn nieuw in het assortiment en liggen nog dit jaar in de winkel. Mogelijk worden ze al op het ‘Hi, Speed’-evenement aangekondigd.

