De website The Apple Archive verzamelt allerlei beeldmateriaal van ruim 40 jaar Apple-geschiedenis. Of je nu op zoek bent naar die ene productafbeelding of de reclame van de Power Mac G4 Cube: deze website van Sam Henri Gold heeft het allemaal. De maker is jaren gestart met dit archief van Apple-materiaal en nu is de site helemaal live.



Sam Henri Gold startte het project in 2017, toen het YouTube-kanaal EveryAppleAds offline gehaald werd. Op dit kanaal vond je allerlei oude Apple-reclames, maar om onduidelijke redenen ging het kanaal van de één op andere dag op zwart. Vorig jaar ging er een vroege versie van de site live, maar hij stuitte al snel tegen enkele technische problemen. De video’s zijn nu gehost op Vimeo, waardoor de kans een stuk kleiner is dat ze zomaar offline gehaald worden.

The world’s largest Apple Archive is now live…again. I’m very proud of it, please enjoy/share. https://t.co/2TuYpNtCqm

— Sam Henri Gold (@samhenrigold) January 15, 2020