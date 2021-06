Apple heeft weer diverse verbeteringen voor HomeKit op de planning in iOS 15, watchOS 8 en tvOS 15. In deze round-up lees je alle nieuwe functies van HomeKit die in het najaar van 2021 naar je Apple-apparaten komen.

HomeKit in iOS 15 en meer: dit komt eraan

HomeKit wordt met het jaar volwassener, met tal van handige en slimme nieuwe functies die het bedienen van je smart home-apparaten makkelijker maakt. Ook in 2021 heeft Apple diverse HomeKit-verbeteringen op de planning, die in iOS 15, watchOS 8 en tvOS 15 beschikbaar komen. De verbeteringen zijn dit jaar wat meer bescheiden dan voorgaande jaren, maar desalniettemin zijn het handige verbeteringen om enthousiast van te worden.

#1 Home Keys: huissleutels in Wallet

Geschikt voor: iOS 15, watchOS 8

HomeKit-deursloten bieden al het voordeel dat je op een afstand je deuren kunt openen en op slot kunt zetten vanaf je iPhone of Apple Watch. Maar Home Keys gaat nog een stapje verder. Met deze functie wordt er een digitale huissleutel toegevoegd aan de Wallet-app. Via NFC kun je vervolgens je deurslot openen, gewoon door je iPhone of Apple Watch bij het slot te houden. Je hoeft dan dus niet meer de Woning-app te openen of op de melding te tikken die verschijnt als je bij je huis bent.

Makers van HomeKit-deursloten moeten de functie wel ondersteunen, dus het komt niet meteen voor alle modellen beschikbaar. HomeKit-fabrikant Aqara hint er al naar dat ze de functie gaan ondersteunen. Bekende merken zoals Assa Abloy doen ook mee, maar een complete lijst van geschikte modellen ontbreekt nog.

Aqara is excited to partner with #Apple to create the most secure way to use keys anywhere you go. We look forward to continuing this partnership to bring users comprehensive smart home technology that they can trust. #WWDC pic.twitter.com/RVibsksw1q — Aqara (@AqaraSmarthouse) June 9, 2021

#2 Siri op HomeKit-producten

Geschikt voor: iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8

Een groot nadeel van Siri is dat de assistent alleen leeft op Apple-apparaten. Dat is bij de Google Assistent en Amazon Alexa wel anders: die vind je bijvoorbeeld ook op de speakers en andere apparaten, bijvoorbeeld van Sonos. Vanaf het najaar komt daar verandering in, want Siri leeft straks ook in thermostaten, speakers of andere geschikte HomeKit-producten. Een kanttekening is dat je daar wel een HomePod of HomePod mini voor nodig hebt. De HomePod verwerkt namelijk je spraakverzoek, om ervoor te zorgen dat je spraakopdracht niet door derden opgepakt wordt.

#3 Bediening inplannen met Siri

Geschikt voor: iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15, HomePod-software versie 15

Een handige verbetering is dat je straks tegen Siri op je iPhone, Apple Watch of HomePod kan zeggen om een lamp in te schakelen op een bepaald tijdstip. Zeg bijvoorbeeld tegen Siri op je iPhone “Zet de slaapkamerlamp aan om 23:00”. Je kunt ook zeggen dat alle lampen uit moeten gaan zodra je van huis vertrekt. Het is dus een soort eenmalige automatisering, waarbij je een actie voor een accessoire inplant via Siri.

#4 Pakjesdetectie voor camera’s

Geschikt voor: iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS Monterey, tvOS 15

Camera’s die HomeKit Secure Video ondersteunen, herkennen mensen, dieren en voertuigen. Vanaf iOS 15 herkent een camera, zoals een deurbel, ook pakjes die voor de deur afgeleverd worden. De camera waarschuwt je dan als er een pakketje voor je deur achtergelaten wordt. Of we daar in Nederland veel aan hebben, is nog maar de vraag. Het is bij ons niet zo gebruikelijk dat pakketjes zomaar voor de deur achtergelaten worden, terwijl dat in de VS veel vaker gebeurt.

#5 Meer camera’s voor HomeKit Secure Video

Over HomeKit Secure Video gesproken: daar heeft Apple ook een kleine verbetering voor in petto. Momenteel is er nog een limiet van vijf camera’s voor de duurste iCloud-opslag van 2TB, maar die limiet verplaatst zich naar het iCloud-abonnement met 200GB (dat was één camera). In plaats daarvan kun je met 2TB iCloud-opslag straks een onbeperkt aantal HomeKit Secure Video-camera’s instellen. Dit is ook onderdeel van iCloud+, de nieuwe naam van de betaalde iCloud-dienst.

#6 Verbeterde Woning-app op Apple Watch

Geschikt voor: watchOS 8

De Woning-app voor de Apple Watch krijgt voor het eerst een flinke update. Bovenaan de Woning-app verschijnen bijvoorbeeld de statussymbolen die je ook al kent van de Woning-app op de iPhone, iPad en Mac. Je ziet dan dus sneller wat de status is van enkele belangrijke accessoires en wat de temperatuur in je woning is. Ook nieuw is dat je verderop in de app kan schakelen naar specifieke kamers of alleen je favorieten kan bekijken. Er is ook een aparte Camera’s-sectie, waar je alle camera’s van je woning bij elkaar kan bekijken. Tot slot geeft de Woning-app op de Apple Watch suggesties voor scènes en het bedienen van accessoires, op basis van het moment van de dag. Zo zal de Welterusten-scène ‘s avonds laat bovenaan staan, terwijl de Goedemorgen-scène juist ‘s ochtends vroeg bovenaan staat.

#7 Apple TV krijgt meer HomeKit-functies

Geschikt voor: tvOS 15

Met tvOS 15 krijgt de Apple TV een aantal kleinere HomeKit-verbeteringen. Sinds tvOS 14 kun je al beelden van HomeKit-camera’s bekijken op je televisie, maar als je er meerdere hebt kan je ze nu ook allemaal tegelijk bekijken in een raster van vier. Daardoor heb je één overzicht van vier camera’s, als een soort controlroom voor je huis. Ook nieuw is dat je via de hoek onderaan het scherm meteen enkele belangrijke scènes en apparaten kan bedienen. Tot slot kun je in de instellingen van tvOS aangeven wat voor type meldingen camera’s mogen geven. Je kan bijvoorbeeld kiezen om alleen meldingen van nieuwe bewaarde fragmenten te krijgen of als er een specifieke beweging herkend wordt (bijvoorbeeld van mensen, dieren, voertuigen of pakketten).

In het Bedieningspaneel op de Apple TV kan je nu ook makkelijker scrollen tussen je verschillende camera’s. Een complete Woning-app ontbreekt nog steeds, evenals de bediening van individuele accessoires. Daar kun je nog wel steeds Siri voor gebruiken, mocht je dat willen.

#8 Ondersteuning voor Matter

Matter is het nieuwste platform voor smart home, dat ontstaan is uit een samenwerking tussen Apple, Google, Zigbee, Amazon en andere partijen. Vanaf dit najaar komen de eerste producten met Matter op de markt, maar Apple heeft alvast laten weten dat ondersteuning voor Matter toegevoegd gaat worden in HomeKit in iOS 15. Dat betekent dat alle accessoires die werken met Matter ook HomeKit-compatibel zijn, maar daar heb je dus wel iOS 15 voor nodig.