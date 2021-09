Spotify-gebruikers moeten de komende dagen op een koele plek in de buurt van het stopcontact gaan zitten. Er blijkt namelijk een probleem te zijn met de app in combinatie met iOS 14.8 en iOS 15.

Te hete iPhone door Spotify

Na een storm van klachten heeft Spotify het nu zelf ook toegegeven: de app kan momenteel extreem batterijverbruik veroorzaken op de iPhone. Bovendien kan je iPhone oververhit raken. Het doet zich voor op iOS 14.8 en iOS 15. Een oplossing is in de maak. Weken geleden kwamen al de eerste klachten binnen en nu reageert Spotify ook officieel. Ze zijn op de hoogte en hebben de klachten doorgegeven aan het technische team. Een specifieke datum wordt nog niet genoemd. Ook is niet duidelijk of er een app-update voor nodig is of dat je het zelf met een stappenplan kunt oplossen. Bij sommige mensen slurpt de app 30% batterij per uur.



Zo check je of jij er last van hebt

Via Instellingen > Batterij kun je zien welke app de grootste belasting voor je batterij is. Staat Spotify met stip bovenaan, dan ben je er duidelijk door getroffen. Gebruikers melden dat er steeds achtergrondactiviteiten gaande zijn, al is onduidelijk waarom. De meeste klachten komen van mensen met iOS 14.8 en iOS 15 , met sporadisch mensen die nog op oudere iOS -versies draaien. Als er een update voor de app beschikbaar is, is het aan te raden om die zo snel mogelijk te installeren, ook omdat daarmee mogelijke beveiligingslekken zijn gedicht.

Verder klagen sommige gebruikers ook nog dat de app crasht, vooral als de iPhone is vergrendeld.

Dit kun je er eraan doen

Spotify raadt aan om de app te verwijderen en compleet opnieuw te installeren. Daarna moet je weer inloggen met je account. Ook heeft het zin om verversen op de achtergrond tijdelijk uit te schakelen. Dit doe je via Instellingen > Algemeen > Ververs op achtergrond. Blader omlaag en zet de schakelaar uit bij Spotify. Dit blijkt echter niet voor iedereen de problemen op te lossen. Loskoppelen van wifi, opnieuw installeren, je iPhone herstarten… sommige mensen hebben alles al geprobeerd maar niets werkt.

Bekijk ook Apps op de achtergrond verversen: hoe werkt het? Apps kunnen in iOS op de achtergrond verversen, maar hoe werkt dat precies? En hoe schakel je het in of uit? In deze tip lees je er alles over.

Blijkt Spotify bij jou niet de boosdoener en heb je toch batterijproblemen met iOS 15, dan kan dat allerlei andere oorzaken hebben. Er kunnen allerlei achtergrondprocessen actief zijn, of je kunt te maken hebben met een van de vele iOS 15-bugs. We verwachten dat Apple op korte termijn iOS 15.0.1 uitbrengt om de grootste problemen uit de weg te ruimen.