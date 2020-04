De maatregel wordt genomen omdat veel mensen thuis zitten en meer tijd online doorbrengen. De komende dagen zal de verandering in de app te zien zijn en Nest geeft ook een notificatie zodra je beeldkwaliteit omlaag gaat. Op zich zou er nu überhaupt minder dataverkeer moeten zijn, nu mensen thuis zitten en de beveiligingscamera minder vaak aan staat. Maar volgens Google heeft het ermee te maken dat lokale internetdiensten onder druk staan, waardoor videobellen niet meer lukt of het beeld bevriest. Je kunt de instellingen van je Nest-camera handmatig weer terugzetten naar een hogere videokwaliteit, zodat de beelden van indringers lekker scherp blijven.



Ook andere techbedrijven hebben hun bandbreedte verlaagd, zodat internetproviders de grotere vraag aankunnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Netflix, YouTube en Disney+. Zelfs Apple TV+ haalde de videokwaliteit omlaag en in de VS verlaagde Sony de snelheid van PlayStation-downloads.

Google’s oplossing is het eveneens omlaag brengen van het dataverbruik:

Amid these changes, we’re all straining local internet resources and causing slower internet connections, which are resulting in dropped video calls and frozen screens. To answer the global call to prioritize internet bandwidth for learning and working, in the next few days Nest will be making changes to lighten internet usage and keep people connected.