iCulture Vandaag: dit was dinsdag 14 april 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 14 april 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag zijn er meer details rondom privacy van de coronatracking van Google en Apple bekendgemaakt. In ons nieuwe artikel lees je daar alles over. Ook delen we de mooiste iPad Pro hoezen met je en blijkt uit een analyse dat de HomePod software nu gebaseerd is op tvOS. Wat betekent dit voor de toekomst van de speaker? Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Je Apple Watch als een pro bedienen doe je met deze tips.

Zo werkt het Dock op de iPad, waarmee je sneller kunt multitasken en je favoriete apps opstart.

Is het slim om Apple-producten uit het buitenland te halen? Wij leggen je alles uit.

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan: