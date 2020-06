Facebook is langzaamaan begonnen met de uitrol van de donkere modus. De afgelopen dagen zien steeds meer gebruikers een dark mode in de Facebook-app. Zo check jij of je het ook al kan gebruiken.

Instagram kwam eind vorig jaar met de donkere modus, terwijl de dark mode van WhatsApp sinds dit voorjaar beschikbaar is. Facebook heeft dus al flink wat ervaring met het ontwikkelen van een donkere weergave, aangezien beide apps in handen zijn van het sociale netwerk. De grote vraag bleef nog altijd wanneer Facebook de donkere modus op de iPhone uit zou brengen. Nadat er eerder al screenshots van de dark mode opdoken, bevestigt Facebook dat ze begonnen zijn met de uitrol van de dark mode.



Facebook donkere modus op iPhone

De donkere modus zorgt ervoor dat alle witte schermen van de Facebook-app donker kleuren. Dat is vooral ‘s avonds prettiger voor je ogen, omdat je dan niet naar felle witte schermen hoeft te kijken. In plaats van wit maakt Facebook vooral gebruik van heel donkergrijs en niet zozeer een zwarte weergave. OLED-schermen profiteren dus niet extra van stroombesparing, zoals bij diepzwarte apps wel het geval is.

Facebook pakt het anders aan dan bijvoorbeeld WhatsApp en Instagram. Waar die twee apps alleen kijken naar je systeeminstelling, kun je bij Facebook zelf kiezen wat je wil. Je kan de dark mode in de Facebook-app standaard uit- of inschakelen, maar je kan er ook voor kiezen om het aan te passen aan je systeemweergave. Als je iPhone dan ‘s avonds na zonsondergang op donker gaat, dan past de Facebook-app zich hierop aan.

Uitrol kan een flinke tijd duren

Facebook laat weten dat een klein percentage van gebruikers de donkere modus ziet, maar het kan nog wel een tijdje duren voordat het bij jou zichtbaar is. Helaas zien wij de donkere modus in onze Facebook-app nog niet verschijnen, maar je kan het zelf controleren via de instellingen in de Facebook-app. Open hiervoor de Facebook-app en tik rechtsonder op de drie streepjes. Daar verschijnt een dark mode-knop als de optie voor jou beschikbaar is.

Facebook test regelmatige nieuwe appdesigns en nieuwe functies onder een groep gebruikers, waardoor de Facebook-app er vaak anders uit ziet. Het verleden heeft aangetoond dat het erg lang kan duren voordat iedereen gebruik kan maken van dergelijke functies zoals deze donkere modus. Zie jij de functie nog niet, dan zit er niets anders op dan wachten.

Facebook rolde eerder dit voorjaar de vernieuwde website uit, ook met een eigen donkere modus. Maar ook daar geldt dat dit nog lang niet overal beschikbaar is, want het kan nog wel weken of maanden duren voordat iedereen er gebruik van kan maken. We verwachten dat ditzelfde geldt voor de donkere modus in Facebook op de iPhone, dus hou daar rekening mee.