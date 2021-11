Zowel Instagram als Messenger krijgen pas in 2023 standaard end-to-end-encryptie ingeschakeld. Momenteel is dit alleen in bepaalde gevallen apart in te schakelen.

Meta, het moederbedrijf van Facebook, heeft drie apps waarmee je één-op-één kan chatten: WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger. Die eerste heeft al jaren ondersteuning voor end-to-end-encryptie, waardoor je chats beter beveiligd zijn. Het goede nieuws is dat ook Instagram en Facebook Messenger deze optie standaard krijgen. Het slechte nieuws is dat dit nog wel een paar jaar gaat duren, zo zegt de baas van de beveiliging bij Meta.



Wanneer krijgen Instagram en Messenger end-to-end-encryptie?

In The Telegraph zegt Antigone Davis van Meta dat het bedrijf van plan is om end-to-end-encryptie in al haar chatapps de standaard te maken. Hierdoor kan alleen de verzender en de ontvanger het bericht ontcijferen. Er is vaak weerstand van overheidsinstanties tegen deze vorm van beveiliging, omdat gesprekken van criminelen dan veel moeilijker te onderscheppen zijn.

Meta zoekt dan ook naar een manier ‘om de balans goed te doen’, waardoor gebruikers beschermd worden maar het systeem niet misbruikt kan worden. Eerder zei ze dat de end-to-end-encryptie op z’n vroegst in 2022 standaard beschikbaar komt in Facebook Messenger en Instagram-chats. Nu zegt ze dat de wereldwijde uitrol van standaard end-to-end versleuteling in alle chatdiensten van Meta pas ergens in 2023 plaatsvindt.

Messenger en Instagram-chat bieden wel een optie om chats versleuteld te maken, maar dit staat dus niet standaard aan. Met de voorgenomen wijziging in 2023 is dat dus wel het geval. Sinds enige tijd kunnen de chats van Messenger en Instagram ook gecombineerd worden. Meta heeft ook het plan om WhatsApp hierbij te betrekken. Hier is echter veel kritiek op. Eerder dit jaar schreven we nog dat de optionele koppeling tussen WhatsApp en Facebook Messenger nog niet van de baan is.