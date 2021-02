Facebook app-alternatieven

Merk je dat de Facebook-app te veel batterij verbruikt of te veel opslagruimte op je iPhone of iPad inneemt? Of ben je na alle ophef over Facebook helemaal klaar met het sociale netwerk. Als je soms toch nog met Facebook te maken hebt kun je ook kiezen voor alternatieven. Zo kunnen zakelijke Facebook-gebruikers aparte apps installeren, zonder dat je nog als privépersoon op Facebook hoeft rond te hangen. In deze gids vind je de beste alternatieven voor de officiële Facebook-app. Hou er rekening mee dat je privacy bij deze apps niet beter is gegarandeerd. Sterker nog: je betrekt er nog een extra partij bij.

#1 Mobiele Facebook-website

De meest eenvoudige manier is om zelf gebruik te maken van de mobiele versie van de Facebook-website. Deze mobiele versie is wat stroever en moet het bijvoorbeeld zonder de animaties van de Facebook-app doen, maar is meer dan voldoende als je gewoon af en toe je tijdlijn wil checken. Sommige functies, zoals Facebook’s eigen Stories, zijn niet beschikbaar via de mobiele website. Gebruik je deze niet, dan kan je prima uit de voeten met de mobiele website. Hou er echter wel rekening mee dat je met de mobiele website geen pushberichten kunt ontvangen, dus je zult af en toe zelf moeten kijken of je een like gekregen hebt op je nieuwe status.

Als je de mobiele site gebruikt, kun je eenvoudig een icoontje op je beginscherm zetten. Ga hiervoor naar Safari en ga naar http://m.facebook.com. Log daar in en tik onderaan in de Safari-balk op het deel-icoontje. Tik op de knop Zet op beginscherm en kies zelf een naam. Tik op Voeg toe en de website wordt met icoontje op het beginscherm geplaatst.

#2 Friendly

Eén van de populairste alternatieven voor de Facebook-app is Friendly. Met Friendly kun je zowel inloggen met je eigen Facebook-account als je Instagram-profiel. De app heeft nagenoeg alle functies die je ook in de Facebook-app vindt. Je kunt instellen of je de meest recente berichten bovenaan wil zien en je ontvangt ook gewoon pushberichten. Friendly kan naast Facebook ook Messenger, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit en andere sociale accounts aan in één browser-app.

Je kunt Friendly afschermen met een toegangscode zodat niet zomaar iemand met toegang tot je telefoon vanuit jouw account iets op Facebook kan zetten. Friendly neemt weinig ruimte in beslag maar bevat wel wat beperkingen. Er is ook een betaalde versie.

#3 Facebook Messenger

Wil je geen Facebook meer gebruiken maar heb je soms nog wel de Facebook Messenger nodig? Dan kun je ook de losse app gebruiken. Er zitten meer dan 1 miljard gebruikers op. Het biedt allerlei functies die je ook in andere chatapps vindt, zoals chatten, bellen en video’s versturen. Verder kun je spraakberichten opnemen en met 50 mensen een groepschat starten.

#4 Facebook Lite

Helaas is de Lite-app uit de App Store gehaald, maar heb je deze ooit gedownload dan kun je ‘m nog steeds blijven gebruiken. Je vindt deze terug via je eerdere aankopen.

Het is ook mogelijk dat je de Facebook-app gewoon te groot en te traag vindt omdat je een wat oudere iPhone hebt. De Facebook Lite-app stelt lagere eisen aan je toestel. Het was aanvankelijk bedoeld voor mensen in arme landen die zich niet de nieuwste smartphone kunnen veroorloven, maar de app verscheen later ook in Nederland en België. Heb je destijds de app gedownload, dan kun je er nog steeds gebruik van maken – al hoef je geen updates meer te verwachten.

Bekijk ook Eerdere aankopen in de App Store bekijken: zo vind je je aankoopgeschiedenis Welke apps heb je eerder gekocht? Bekijk je aankoopgeschiedenis in de App Store op je iPhone en iPad. Alle apps die je eerder hebt gedownload kun je opnieuw installeren, zonder kosten als je hetzelfde Apple ID gebruikt. Deze tip legt uit hoe dat werkt.

#5 Facebook Business Suite

Moet je zekelijk een Facebook-account beheren maar heb je helemaal geen zin om zelf als privépersoon op Facebook actief te zijn, dan kun je ook deze app installeren. Facebook Business Suite stond eerder bekend als de Pages Manager. je krijgt toegang tot je Facebook-tools en Instagram, zodat je berichten kunt maken, inplannen en beheren vanuit één app. Op de desktop is dit ook beschikbaar als Facebook Studio. Je hebt er een zakelijk account voor nodig.

#6 Workplace by Facebook

Ben je privé gestopt met Facebook, maar heeft je werkgever bepaald dat Workplace de beste tool is om met collega’s samen te werken? Dan heb je genoeg aan deze app. Workplace by Facebook bevat tools voor samenwerking. Je kunt groepen maken voor je teams en projecten, chatberichten sturen met spraak en video en projectupdates doorgeven. Workplace is advertentievrij en staat los van Facebook, dus je kunt je concentreren op je werk, zonder dat je met katten-glitterfoto’s geconfronteerd wordt.

#7 Social Media Vault

Social Media Vault is vooral handig als je meer accounts wil gebruiken dan alleen je Facebook-profiel. Social Media Vault werkt met Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn en vele andere sociale netwerken. Het lijkt dus een beetje op Friendly.

Dat Social Media Vault wat lager staat in het lijstje is omdat de app niet zo vaak meer wordt bijgewerkt. Na een aantal updates in 2016 kwam in 2019 Snapchat erbij, maar daarna gebeurde er niet zoveel meer. Je beschermt je accounts met een wachtwoord. Er zit ook een paniekknop in, voor als iemand plotseling over je schouder meekijkt en je wilt verbergen waar je mee bezig bent. De app is ook geoptimaliseerd voor de iPad.