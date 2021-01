Facebook weet meer van jou dan je partner

Facebook weet bijna alles van je. Dat geldt niet alleen voor de berichten die leuk vindt of de merken die je volgt. Ook je offline gedrag kan Facebook vrij nauwkeurig volgen en die informatie gebruiken om passende advertenties te tonen. Facebook weet van 48 procent van de Nederlandse bevolking bovendien gevoelige persoonlijke gegevens, zoals religieuze en seksuele voorkeur. Nu zul je daar in Nederland niet meteen last mee krijgen, maar in landen met totalitaire regimes zou je ervoor in het gevang kunnen belanden. Is het eigenlijk wel nodig dat Facebook zoveel van je weet? Heb je er eigenlijk wel profijt van het feit dat je allerlei informatie hebt ingevuld op de site? Het is goed om daar eens goed over na te denken.

En we geven 6 tips om er iets aan te doen.

#1 Facebook weet wat jij leuk vindt

Je hebt het verzamelen van informatie over je interesses gedeeltelijk zelf in de hand. Alles wat jij leuk vindt, deelt en volgt is een indicatie dat het jouw hobby of interesse is. Ga daarom eens kritisch door al je likes. Vind je MediaMarkt écht leuk? Of heb je het ooit gedachteloos aangevinkt?

Dit kun je doen: Ga kritisch door al je likes om te kijken of je die info wel wilt delen en je er nou echt profijt van hebt dat Facebook het van je weet.

#2 Facebook weet wie je bent

Facebook heeft ook heel wat persoonlijke informatie die je zelf hebt ingevuld. Is het echt nodig dat Facebook weet wat je telefoonnummer is? Of dat je in Venlo bent geboren en nu in Arnhem woont? Hoeveel nieuwe vrienden ben je op het spoor gekomen door deze informatie te delen? Waarschijnlijk geen. Wij zijn nog nooit mensen tegengekomen die zeiden: “Ha, fijn dat ik je dankzij Facebook kon bereiken!”

Met de komst van iOS 14 en dan met name iOS 14.3 moeten ontwikkelaars, dus ook Facebook, privacylabels gaan invullen. Dit geeft jou als gebruiker inzicht in welke informatie Facebook allemaal van jou gebruikt en bekijkt. Om te controleren welke informatie voor Facebook inzichtelijk is, open je de App Store en zoek je Facebook op. Vervolgens scroll je naar beneden tot je Privacy van app ziet. Tik op Details en nu zie je welke gegevens Facebook allemaal kan gebruiken.

Nu je weet welke informatie Facebook allemaal in kan zien, is het aan jou de keuze om de app wel of niet te installeren. Een deel van de informatie kun je uitschakelen, dat leggen we je dan ook verderop in dit artikel uit.

Bekijk ook Privacylabels in iOS: zo werkt het en hier zijn ze te vinden Apple maakt zich al langer hard voor de privacy van diens gebruikers. Met de komst van iOS 14.3 is het bedrijf een stapje verder gegaan. Je weet nu als gebruiker precies welke informatie een app over je verzamelt en hoe dit wordt gebruikt.

Dit kun je doen: Ga eens kritisch door al je persoonlijke data om te kijken of je die info wel wilt delen en of het echt noodzakelijk is om te delen.

#3 Facebook weet waar je winkelt

Eén van de manieren waarop je je offline gedrag verklapt aan reclamepartijen, is tijdens het winkelen. Koop je bijvoorbeeld een doos tissues, dan kunnen data-exploitanten zoals Nielsen je aankopen in verband brengen met je e-mailadres, telefoonnummer of andere unieke kenmerk. Facebook weet vaak ook je telefoonnummer of e-mailadres, dus een match is zo gemaakt.

Een fabrikant van antigriepmiddeltjes kan vervolgens gerichte Facebook-reclames tonen aan mensen die recent tissues hebben gekocht. Jij vraagt je af: “Huh, hoe weet Facebook dat ik verkouden ben? Dat heb ik toch nergens in een Facebook-bericht verteld?” Maar in werkelijkheid kon je offline aankoop in een winkel gekoppeld worden met een uniek kenmerk, zoals je e-mailadres.

Dit kun je doen: Je kunt dit voorkomen door geen gebruik te maken van klantenkaarten en niet af te rekenen met betaalmethoden waarmee je te identificeren bent (dus ook geen Payconiq, pinpassen of creditcards). Wil je toch voordeeltjes, dan moet je je klantenkaart registreren op een e-mailadres dat je toch niet gebruikt. Ook hotels willen voor loyaltyprogramma’s vaak alles van je weten, inclusief geboortedatum. Dat hebben ze niet nodig om je punten toe te kennen.

#4 Facebook weet je locatie

Facebook kan via de app je locatie in de gaten houden, zodat ze weten bij welke winkels je vaak komt. Ze kunnen je dan een korting beloven als je even binnenloopt bij een winkel in de buurt.

Dit kun je doen: Schakel de locatiefuncties van Facebook uit:

Ga naar de Instellingen-app. Ga naar Privacy > Locatievoorzieningen > Facebook en kies de optie Nooit.

Facebook heeft een flinke update gegeven aan de weergave van de privacyinstellingen. Het bedrijf wil hiermee transparanter te werk gaan en hierdoor is het ook mogelijk om direct in de app je locatie af te schermen. Dit doe je door op de drie liggende streepjes rechtsonder te tikken, tik op het tabblad Instellingen en privacy, tik op Instellingen en scroll naar beneden tot je het kopje Locatie ziet. Vanuit hier kun je je locatieservices uitzetten. Wil je deze functie weer aanzetten? Dan krijg je eerst een pop-up met de vraag of je Facebook toegang wil verlenen tot je exacte locatie. Dat is handig mocht je locatieservices per ongeluk aanzetten.

Waarschijnlijk heb je ook allerlei andere apps en diensten die met Facebook samenwerken toegang gegeven tot je locatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor apps waarbij je je Facebook-account gebruikte om in te loggen. Check bij deze apps of je locatie op Nooit of Bij gebruik van app staat, niet op Altijd.

#5 Facebook gluurt mee via apps

Zelfs als je alles goed hebt ingesteld voor de Facebook-app zelf, kun je nog steeds begluurd worden door allerlei andere apps. Met de komst van iOS 14 wordt dat allemaal zeer bemoeilijkt door Apple. Waar Facebook voorheen door middel van je gedownloade apps gerichte advertenties voorschotelde, krijg je in iOS 14.4 anti-tracking popups te zien. De nieuwe privacyfunctie in iOS 14 zorgt ervoor dat adverteerders eerst toestemming moeten vragen of ze je mogen volgen tussen websites en apps. Heb je toestemming gegeven, dan gaan alle remmen los. Facebook heeft in het privacylabel van de app vrijwel alles ingeschakeld, dus alles wát ze kunnen verzamelen, doen ze ook.

De anti-trackingfunctie in iOS 14 is op twee manieren in te stellen. Ten eerste heb je via Instellingen > Privacy de mogelijkheid om tracking door bepaalde apps uit te schakelen. In het voorbeeld op de afbeelding is dat Videoland. Ook verschijnen er popups bij het openen van apps, waarmee je toestemming kan geven. Dit geldt zowel voor nieuw geïnstalleerde apps, als voor apps die je al wat langer gebruikt. Lees hieronder alles over de advertentietracking-functie en hoe je die uitschakelt.

Bekijk ook Zo kun je reclametracking uitschakelen op iPhone en iPad Adverteerders kunnen in iPhone-apps rekening houden met je persoonlijke interesses. Ze gebruiken daarvoor de Identifier For Advertisers (IDFA), een uniek nummer dat gekoppeld is aan jouw toestel. In deze tip leggen we uit hoe je reclametracking kunt uitschakelen.

Facebook zou ook via andere apps uit hetzelfde imperium, zoals WhatsApp, ook informatie over jou kunnen verzamelen. Gelukkig is dat voor EU-burgers beperkt: voor hen gelden speciale voorwaarden, waarbij het delen van data tussen WhatsApp en Facebook expliciet wordt uitgesloten.

Bekijk ook Nieuwe WhatsApp-voorwaarden: geen datadeling met Facebook in EU WhatsApp komt binnenkort met nieuwe voorwaarden waarin staat hoe de app samenwerkt met Facebook en andere diensten van het moederbedrijf. De nieuwe voorwaarden zijn verplicht om WhatsApp nog te kunnen gebruiken.

#6 Facebook gluurt mee via websites

Facebook weet ook je zoekhistorie en welke pagina’s je in de browser hebt bezocht. Dat geldt trouwens ook voor Google en Amazon, de twee andere grote techbedrijven die fanatiek profielen opbouwen van hun gebruikers. Apple is op dat punt de enige uitzondering onder de grote techbedrijven, omdat ze geen gebruikersprofielen opbouwen om te exploiteren in reclames.

Op miljoenen websites worden plug-ins van Facebook gebruikt en is Facebook Pixel actief, zodat Facebook kan meekijken wat je aan het doen bent. Je krijgt dan reclames van producten te zien waar je net naar gezocht hebt. Bij Google vinden we dit heel gebruikelijk, maar weinig mensen realiseren zich dat Facebook dit ook doet.

Dit kun je doen: Op de Facebook-website kun je via Instellingen en Privacy > Instellingen zien welke informatie het bedrijf over je heeft verzameld. Ook kun je via het kopje Advertenties zien van welke bedrijven je regelmatig advertenties krijgt en kun je ze verbergen. Onder het kopje Advertentie-categorieën en Advertentie-onderwerpen kun je ook bekijken over welke onderwerpen je bijvoorbeeld reclames te zien krijgt. Wil je geen reclames over drank? Dan kun je dat uitschakelen.

Conclusie: wat kun je doen?

Als je het bovenstaande hebt gelezen, vraag je je misschien af hoe je de nieuwsgierigheid van Facebook kunt ontlopen. Het iets ontmoedigende antwoord: dat lukt je nauwelijks. De enige oplossing is om geen Facebook-account te hebben of om voor alle diensten die je gebruikt (zoals klantenkaarten) een nepidentiteit te gebruiken, al zul je dan ook vaak tegen problemen aanlopen omdat bedrijven vereisen dat je een echte naam en een woonadres hebt. Het kan al veel helpen om een speciaal e-mailadres te gebruiken voor alle diensten waar je je voor inschrijft en die je soms noodgedwongen moet gebruiken.