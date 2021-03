Foto's die je op Facebook bewaart kun je het beste regelmatig downloaden en backuppen. Zo weet je zeker dat je niets kwijtraakt als Facebook nieuwe regels invoert, als je account wordt gehackt of als je in een vlaag van woede je account opheft.

Facebook-foto’s bewaren

Bewaar jij dierbare foto’s op Facebook, omdat het lekker makkelijk is? Maak dan regelmatig een backup van je fotoalbums. Je weet immers nooit wat er gebeurt als Facebook z’n beleid aanpast. Of nog erger: als door een fout al je foto’s worden gewist. Gelukkig kun je gemakkelijk een compleet album downloaden en op een veilige plek opslaan.



Facebook had ooit een losse app, Facebook Moments, die bedoeld was om je foto’s te beheren. Dit bleek echter nauwelijks te worden gebruikt en Facebook stopte er daarom weer mee. Sindsdien vind je je foto’s in de gewone Facebook-app en dat is ook de plek waar je ze moet beheren en downloaden.

Facebook fotoalbums downloaden

Voor het downloaden van je Facebook-foto’s kun je het beste even naar de desktopversie van de website gaan. Vervolgens ga je als volgt aan de slag:

Ga naar je profielpagina op Facebook. Tik op Foto’s > Albums. Kies een album. Tik op de drie puntjes en vervolgens op Album downloaden. Bevestig dat je wilt downloaden. Het kan een paar minuten duren voordat je foto’s klaar staan. Lees ondertussen even wat nieuwtjes op onze site 😉 Als het downloadbestand klaar staat krijg je een melding.

Na het downloaden kun je de fotoalbums bijvoorbeeld opslaan bij Google Foto’s, Microsoft OneDrive of een andere online opslagdienst met veel ruimte. Als de foto’s bij Facebook én een externe opslagdienst staan, weet je zeker dat je ze niet kwijtraakt. Je kunt ook een lokale backup maken op een harde schijf of geheugenstick.

