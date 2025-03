Meta AI komt naar Europa (maar roept de nodige privacyvragen op)

Meta gaat zijn AI-assistent Meta AI uitbrengen in 41 Europese landen. De AI-assistent komt vanaf deze week naar WhatsApp en komt daarna ook naar Facebook, Instagram en Messenger. Hoewel dit een belangrijke stap lijkt in de AI-strategie van Meta, zijn er veel zorgen over privacy en transparantie.

Wat is Meta AI?

Meta AI is de AI-assistent van Meta, geïntegreerd in platforms zoals Facebook, Instagram en WhatsApp. De assistent helpt gebruikers met uiteenlopende taken, zoals het beantwoorden van vragen, het plannen van reizen en het genereren van ideeën. Meta AI maakt gebruik van geavanceerde taalmodellen, waaronder Meta’s eigen Llama AI en kan informatie van het web halen om actuele antwoorden te geven.

De dienst werd in 2023 uitgebracht in de Verenigde Staten, waar volgens Meta al gretig gebruik van wordt gemaakt. Van de meer dan 3 miljard actieve gebruikers van Meta maken inmiddels meer dan 700 miljoen mensen gebruik van de AI-assistent. In de VS biedt Meta AI bovendien uitgebreidere functionaliteiten, zoals directe integratie met producten, het genereren van afbeeldingen en mogelijk toegang tot meer gepersonaliseerde informatie.

Vanaf deze week wordt Meta AI ook in Europa beschikbaar, zij het alleen via tekstgebaseerde chat. Daarbij wordt geen gebruikgemaakt van eerste-partij gegevens van EU-gebruikers. Meta introduceert ondersteuning voor zes nieuwe talen, maar laat in het midden welke dat precies zijn. Vermoedelijk gaat het om Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans. Hoewel er geen rijtje van landen genoemd wordt, gaan we er vanuit dat Nederland wel bij die 41 landen zit.

Hoe werkt Meta AI?

Meta AI is geïntegreerd in Meta’s platforms, zoals WhatsApp, Facebook, Instagram en Messenger. Gebruikers kunnen in chatgesprekken vragen stellen, waarop de AI antwoorden genereert op basis van openbare informatie. Om Meta AI te gebruiken, hoef je in een groepsgesprek in WhatsApp alleen “@Meta AI” te typen, gevolgd door je vraag of opdracht. In veel apps moet ook een blauw cirkeltje verschijnen, waarmee je de AI-assistent kan oproepen. Mocht je de komende tijd dus in WhatsApp, Messenger, Facebook of Instagram ineens een blauw rondje spotten, dan weet je dat het de Meta AI is.

Vetraging door privacyzorgen

De lancering van Meta AI in Europa werd met een jaar vertraagd door zorgen van de Ierse privacywaakhond. De kritiek richtte zich met name op hoe Meta AI wordt getraind en welke data wordt gebruikt. Meta heeft aanpassingen moeten doen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving vereist dat bedrijven transparant zijn over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en dat gebruikers controle hebben over hun eigen data.

Doordat de Europese Unie strengere privacywetgeving heeft als de VS zijn de mogelijkheden van Meta AI in Europa ook beperkter dan in de Verenigde Staten. Meta stelt dat Meta AI in Europa geen gebruik maakt van eerste-partij gegevens van gebruikers, zoals persoonlijke berichten of accountinformatie. Toch vrezen critici dat Meta de regelgeving zo zal interpreteren dat het alsnog data kan verzamelen voor AI-training, zodra de juridische ruimte daarvoor ontstaat.

Hoe zit het met mijn privacy?

Privacy-experts maken zich zorgen over hoe Meta AI omgaat met gebruikersgegevens. Omdat Meta al een lange geschiedenis heeft met dataverzameling en advertentieprofielen, blijft het onduidelijk hoe goed je data beschermd blijft. Eerder deze week zei WhatsApp-topman Will Cathcart nog dat Meta en hun AI-dienst niet mee kan lezen met jouw berichtjes, omdat hun berichtendienst WhatsApp gebruik maakt van end-to-end versleuteling. Dit verandert ook met het gebruik van Meta AI niet, omdat zij alleen berichten lezen waar de “@Meta AI”-tag in is gebruikt. Alle overige berichten worden afgeschermd voor het bedrijf.

Moet ik Meta AI gebruiken?

Meta AI wordt gepresenteerd als een innovatieve assistent, maar het bedrijf blijft kampen met privacyzorgen en regelgeving. De kernvraag is of Meta daadwerkelijk het belang van gebruikers vooropstelt of dat AI vooral dient als een nieuw middel om nog meer data te verzamelen. De verdere ontwikkeling van Meta AI in Europa zal grotendeels afhangen van toekomstige regelgeving en de mate waarin Meta bereid is gebruikers meer controle over hun gegevens te geven.

Als Meta AI in Nederland beschikbaar komt, ligt de keuze bij de gebruiker om deze dienst te gebruiken. Toch zijn er mensen die twijfelen aan Meta’s AI-strategie en de manier waarop het bedrijf omgaat met gebruikersgegevens.

Mocht je WhatsApp gebruiken en willen overstappen naar Signal of een andere chatdienst, lees dan vooral eens deze overstapgids.