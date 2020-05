Bekijk je berichten op Facebook liever in een chronologische tijdlijn, dus gesorteerd op tijdstip? Je kunt ervoor kiezen om de meest recente berichten op Facebook eerst te zien. In deze tip lees je hoe je dat doet.

De Facebook-app op iOS laat je door je tijdlijn bladeren en posts, foto’s, video’s en likes van je vrienden bladeren. Standaard geeft de iOS-app van Facebook de tijdlijn volgens bepaalde algoritmes weer, waardoor bijvoorbeeld de meest populaire berichten bovenaan staan. Als je liever de meest recente posts bovenaan wil hebben, dan kan dat ook.



Facebook meest recente posts

De optie om je tijdlijn te bekijken met de meest recente berichten bovenaan, zit verstopt in het menu van Facebook. Facebook heeft uiteraard liever dat je de tijdlijn bekijkt in een door hun gekozen volgorde, omdat je zo bijvoorbeeld meer deelbare artikelen ziet verschijnen.

Let op dat de Facebook-app er per persoon verschillend kan uitzien. Daardoor kan een optie zich net op een iets andere plek bevinden, of een andere naam hebben. Maar meestal wijst het zich vanzelf.

Zo krijg je een Facebook tijdlijn in chronologische volgorde:

Open de Facebook-app. Tik rechtsonder op de drie streepjes om het menu te openen. Blader omlaag en tik op Meer weergeven. Tik op de optie Meest recent.

Je krijgt nu de berichten in volgorde van tijd te zien. Voorheen kon je dit ook nog wat nauwkeuriger aangeven, bijvoorbeeld familie en goede vrienden eerst, maar die mogelijkheid heeft Facebook weggehaald.

Lees meer Facebook-tips: