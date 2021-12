Snel delen naar Facebook

In het verleden bood iOS de mogelijkheid om je Facebook-account in de standaardinstellingen van iOS in te voeren. Daarmee kon je vanuit allerlei apps snel iets op Facebook delen. Gaandeweg is Apple minder gecharmeerd geraakt van Facebook, wat ongetwijfeld iets te maken heeft met de vele privacyschandalen waarin het bedrijf verwikkeld is geraakt. De directe integratie van Facebook in iOS is daarom weggehaald, maar het is nog steeds mogelijk om rechtstreeks dingen op Facebook te plaatsen, vanuit vrijwel elke iOS-app.

Benodigdheden om te kunnen delen met Facebook

Om snel iets op Facebook te kunnen plaatsen moet je eerst zorgen dat twee dingen voor elkaar zijn:

Je moet de Facebook-app hebben geïnstalleerd, waarbij je bent ingelogd met het juiste account.

Je moet zorgen dat Facebook in het deelmenu van iOS te vinden is.

Hoe je de knop in het deelmenu krijgt, lees je hieronder.

Snel iets delen naar Facebook: zo doe je dat

Volg deze stappen om snel iets op Facebook te zetten. Het werkt bijna overal. Denk aan Foto’s, Notities, Muziek, Safari en ook veel apps die niet standaard op je iPhone staan. Volg deze stappen om bijvoorbeeld iets vanuit Safari te delen:

Open in de Safari-browser een webpagina die je wil delen. Tik onderin het scherm op de deelknop. Dit is een vierkant met een pijltje dat naar boven wijst. Je ziet nu het deelmenu. Blader in de rij met app-symbolen naar Facebook. Is Facebook niet zichtbaar? Blader dan helemaal naar rechts, tik op Meer en tik daar op Facebook. Je kunt nu een bericht plaatsen met bijschrift. Tik rechtsboven op Volgende om het delen af te ronden.

Bij het plaatsen van een bericht kun je ook meteen aangeven voor welke groepen dit bedoeld is, bijvoorbeeld iedereen of alleen bepaalde vrienden. Tevens kun je locatie, mensen, stemming en andere extra info toevoegen. Door op Plaatsen te tikken publiceer je je nieuwe statusupdate. Het delen naar Facebook werkt vanuit vrijwel elke app waarin het deelmenu zichtbaar is.

Wil je Facebook helemaal vooraan zetten in het deelmenu? Dan kun je het iOS deelmenu aanpassen. Zo kun je sneller bij je favoriete apps. Hoe je dat doet, lees je in onze tip.