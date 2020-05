De Facebook-app maakt zachte geluidjes voor bijna iedere handeling die je in de app uitvoert. Wij leggen uit hoe je deze geluiden kunt uitschakelen. Ook leggen we uit hoe je kunt zorgen dat video's met of zonder geluid worden afgespeeld.

Facebook-geluiden

Je hoort deze Facebook-geluidjes alleen als het geluid van je iPhone aan staat. De mote-knop aan de zijkant van het toestel moet dan ook in de niet-gedempte stand staan. Bij het aantikken van de like-knop hoor je een ‘ploink’. Daar is niet iedereen fan. Vooral voor je huisgenoten kan het irritant zijn als jouw iPhone bij elke handeling geluid maakt. Gelukkig kun je dit uitschakelen, zonder dat je meteen het geluid van je iPhone helemaal hoeft uit te zetten.

Facebook-geluiden uitschakelen

Zo schakel je de geluiden in de Facebook-app uit:

Open de Facebook-app en tik op de drie streepjes. Blader omlaag en tik op Instellingen. Blader helemaal omlaag en tik op Geluiden (onder het kopje ‘Media en contacten’). Zet de schakelaar uit bij Geluid in app.

Meer hoef je niet te doen. Je kunt via dezelfde stappen de notificatie-geluiden ook weer inschakelen.

Geluid van video in- en uitschakelen

Je kunt op het hierboven getoonde scherm ook aangeven of video’s in het nieuwsoverzicht automatisch moeten starten met geluid. Zet je dit aan, dan zullen de video’s meteen met geluid afspelen, zodra ze in beeld zijn. Standaard staat dit uitgeschakeld.

Een andere ergernis is dat video’s automatisch afspelen in de Facebook-app. Ook daar is iets aan te doen.

