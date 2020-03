Iedereen kan vanaf nu op de iPhone de WhatsApp donkere modus gebruiken. Na maanden testen is de functie in de nieuwste versie toegevoegd. Ook voegt WhatsApp Haptic Touch toe en kun je geavanceerd zoeken met filters.

We hebben er lang op moeten wachten, maar nu is het zover: de donkere modus van WhatsApp is nu voor iedereen te gebruiken. Al in 2018 schreven we dat WhatsApp werkte aan het ontwikkelen van de dark mode en sinds kort konden betatesters er al gebruik van maken. Met ingang van versie 2.20.30 is de donkere modus voor iedere WhatsApp-gebruiker met iOS 13 of nieuwer in te stellen.



WhatsApp donkere modus op iPhone instellen

De dark mode van WhatsApp kijkt naar de weergave-instelling van je iPhone, net als Instagram dat doet. Dat betekent dat WhatsApp automatisch donker wordt zodra je iPhone op donker staat. Staat je iPhone op licht, dan is WhatsApp dat ook. Er is dus geen aparte instelling binnen WhatsApp om te kiezen tussen een donkere of lichte modus. Wil je je iPhone graag op de lichte weergave, maar WhatsApp altijd op donker (of andersom)? Dan is dat dus helaas niet mogelijk. Omdat er geen aparte instelling binnen WhatsApp is, kunnen gebruikers met iOS 12 of ouder ook niet profiteren van deze donkere weergave.

Met de donkere modus is alles in WhatsApp zwart of donkergrijs. Als je de standaard achtergrond voor chats ingesteld hebt, verandert deze ook automatisch mee naar een donkere weergave. Heb je één van de standaard effen kleuren ingesteld, dan past deze zich ook automatisch aan. Je eigen chatberichten worden in het donkergroen weergegeven, terwijl ontvangen berichten in het grijs staan.

In onze tip over de donkere modus op de iPhone lees je meer over hoe je dit instelt. Dat kan bijvoorbeeld via de Instellingen-app, maar ook via het Bedieningspaneel.

Haptic Touch en geavanceerd zoeken

WhatsApp heeft naast de donkere modus ook nog twee andere functies geïntroduceerd. WhatsApp heeft al jaren ondersteuning voor 3D Touch, maar op toestellen zonder een drukgevoelig scherm (zoals de iPhone XR en de nieuwere iPhone 11 Pro) was dat niet mogelijk. Voor deze modellen is nu ondersteuning voor Haptic Touch toegevoegd. In het chatoverzicht kun je een gesprek bijvoorbeeld lang ingedrukt houden, waardoor je een preview van het gesprek kan bekijken. Je verstuurt in dit geval geen leesbewijs, omdat het gesprek nog niet echt geopend is. Daarnaast verschijnt er een klein menu waarin je een gesprek kan markeren als (on)gelezen, kan archiveren, dempen en verwijderen.

Daarnaast is de zoekfunctie in het chatoverzicht uitgebreid. Zodra je op de zoekbalk tikt, zie je daaronder filters waarop je kan zoeken. Zo kun je een zoekterm invullen in combinatie met een filter (bijvoorbeeld Foto’s of Links) om de gewenste resultaten te krijgen. De zoekfunctie laat je door alle chats tegelijk zoeken, maar met de filters kom je tot veel nauwkeurigere resultaten. Meer over zoeken in WhatsApp lees je in onze tip.