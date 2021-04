Facebook beschikt standaard over je vriendenlijst, de lijst van personen waarmee je bevriend bent op Facebook. Deze informatie is openbaar en is ook door anderen te raadplegen. Daarnaast heeft Facebook soms toegang tot je contactenlijst, als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Het kan echter ook gebeuren dat Facebook je contactenlijst ongevraagd heeft ingelezen. Je kunt dit uitschakelen en daarmee voorkomen dat Facebook nog langer ongevraagd adressen, telefoonnummers en andere informatie uit je adresboek haalt.

Voorkomen dat Facebook je contactenlijst kan inlezen

De eerste stap is voorkomen dat Facebook überhaupt je adresboek kan inlezen. Zorg dat je bij het inloggen geen toestemming geeft om te kijken welke vrienden al op Facebook, Messenger, WhatsApp of Instagram zitten. Het synchroniseren van contacten is een functie die standaard in alle Facebook-diensten zit, maar je bent niet verplicht om er gebruik van te maken.

Hou er rekening mee dat Facebook nog meer apps heeft. Heb je toestemming gegeven voor het raadplegen van je contactenlijst door de Instagram-app, dan beschikt Facebook alsnog over die informatie.

Contacten synchroniseren uitschakelen op Facebook.com

Je kunt via Facebook.com in de browser het synchroniseren van contactgegevens en je adresboek uitschakelen:

Zorg dat je bent ingelogd op Facebook.com. Ga naar de pagina voor het beheren van personen (hier te vinden). Je ziet een lijst van contacten die Facebook heeft verzameld. Met Alles verwijderen kun je ze allemaal weggooien. Je kunt ook specifieke contactgegevens wissen.

Adresboek synchroniseren uitschakelen in de app

Je kunt het ook regelen in de mobiele app, zodat Facebook niet langer contactinformatie van je toestel uploadt. Je moet dit op twee plekken uitschakelen: in de Facebook-app zelf en in Messenger.

Zo werkt het in de Facebook iOS-app:

Open het menu via het icoon onderaan het scherm (de drie liggende streepjes). Tik op Instellingen en Privacy > Instellingen. Blader omlaag en tik op Contacten uploaden. Zet de schakelaar uit.

Zo werkt het in de Messenger iOS-app:

Open de Messenger-app en tik op jouw profielfoto. Tik op Personen. Tik op Contacten uploaden. Zet de schakelaar uit.

Je moet dit in beide apps uitschakelen, dus in Facebook zelf en in de Messenger-app. Messenger zal automatisch alle opgeslagen telefooncontacten wissen. De Facebook-app doet dit niet, maar zoals hierboven aangegeven kun je dit ook via de website regelen.

Je kunt in Messenger ook bij het onderdeel Personen tikken op Contacten beheren > Alle contacten verwijderen. Zorg er echter voor dat je het synchroniseren van contacten ook hebt uitgeschakeld, want anders wordt de lijst al snel weer gevuld.