Heb je een Facebook-account, dan is het belangrijk dat je het goed beveiligt met tweestapsverificatie. Facebook biedt daarbij de optie om apps te gebruiken in plaats van een code die via SMS naar je telefoonnummer wordt gestuurd. Dat is een stuk veiliger, want telefoonnummers zijn bij Facebook niet in goede handen.

Facebook tweestapsverificatie met apps

Bij Facebook kun je gebruik maken van tweestapsverificatie, op twee manieren: met een SMS-code of via verificatieapps zoals Google Authenticator of 1Password. Die laatstgenoemde optie met apps is de beste, want hierdoor hoef je je telefoonnummer niet meer bij Facebook achter te laten. Dat is goed nieuws, want er is gebleken dat Facebook je telefoonnummer ook gebruikt voor reclamedoeleinden, terwijl dat natuurlijk niet de bedoeling is. Bovendien is het versturen van codes via SMS een verouderde methode, die niet zo heel veilig is. Steeds meer apps en diensten stappen dan ook over naar tweestapsverificatie via apps als Google Authenticator. Hoe dit bij Facebook werkt leggen we uit in deze tip.



Tweestapsverificatie instellen bij Facebook

Het instellen van tweestapsverificatie kan via de website van Facebook.

Open de Facebook-website op de desktop. Tik rechtsboven op het omlaag wijzende pijltje om je instellingen te openen. Kies Instellingen en privacy > Instellingen > Beveiliging en aanmelding. In het lijstje staat Tweestapsverificatie.

Tik Bewerken. Tik op Aan de slag en voer je wachtwoord in. Kies de manier waarop je gebruik wil maken van de tweestapsverificatie. In dit geval kies je voor Verificatieapp en klik op Volgende. Scan de QR-code via de app of voer de code handmatig in. Wanneer de verificatieapp op hetzelfde apparaat staat kun je deze meteen overnemen. Er is nu nog een cruciale laatste stap: klik achter Sms-code op Beheren en schakel deze methode uit.

Bij toekomstige inlogpogingen geeft de app je een verificatiecode die je moet invoeren om toegang te krijgen tot je account. Er zijn meerdere verificatieapps voor tweestapsverificatie die je kunt gebruiken (zie ook verderop). Wij raden 1Password aan, omdat het al jarenlang een betrouwbare app is gebleken en steeds weer nieuwe functies krijgt, maar je kunt ook voor verificatieapps van Microsoft, Google of andere aanbieders kiezen.

Bekijk ook Beste apps voor tweestapsverificatie op iPhone en iPad Je kunt je e-mail, accounts en andere diensten nog beter beveiligen met tweestapsverificatie. In dit artikel vind je vijf apps die eenmalige inlogcodes bieden om veilig in te loggen.

Heb je eerder al tweestapsverificatie ingesteld, dan kun je dit wijzigen door achter Verificatie-app op Beheren te klikken. Kies daarna Nieuwe app toevoegen. Uitschakelen kan ook, maar dan ben je weer aangewezen op de (minder veilige) sms-code.

Waarom tweestapsverificatie?

Door tweestapsverificatie in te stellen is je Facebook-account extra beveiligd. Naast het wachtwoord heb je altijd ook nog de code vanuit de app nodig om in te loggen bij Facebook. En daarvoor zul je toegang moeten hebben tot de verificatie-app die je hebt gekozen. Iemand die alleen je wachtwoord heeft achterhaald krijgt op die manier nooit toegang tot je account. Facebook heeft een speciale helppagina die je meer vertelt over wat tweestapsverificatie is en hoe het werkt.

Apps voor tweestapsverificatie

Wil je weten welke apps voor tweestapsverificatie beschikbaar zijn? Bekijk dan onderstaande lijst eens. Duo Security, Authy en Google Authenticator zijn de meestgebruikte, maar je hebt nog wel wat meer opties.

