We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nu op Apple TV+: finale van Tehran S01

De seizoensfinale van Tehran met de titel ‘Five Hours Until the Bombing Run’ staat nu op Apple TV+. Dit is een van de beste tv-shows van het afgelopen jaar. Tehran gaat over een fictieve Mossad-agent die undercover gaat om een gevaarlijke missie in Iran uit te voeren. Daarmee brengt ze niet alleen zichzelf, maar ook anderen in gevaar. In deze laatste aflevering van het seizoen zien we hoe Israëlische vliegtuigen op weg zijn naar de Iraanse nucleaire reactor. Uiteraard moet hoofdpersoon en spion/hacker Tamar (gespeeld door actrice Niv Sultan) daarbij in actie komen. Ze krijgt daarbij hulp van Milad (Shervin Alenabi) en Kadosh (Liraz Charhi), terwijl Faraz (Shaun Toub) ze op de hielen zit.

Meer info over Tehran

The Mandalorian S02

Te zien bij: Disney Plus

Misschien nog wel interessanter dan Tehran is het feit dat The Mandalorian seizoen 2 van start gaat. Sinds vrijdag 30 oktober kun je het bekijken. Dit seizoen staat – hoe kan het ook anders – Baby Yoda centraal en wordt het verhaal over de Darksaber-onthulling uit het einde van seizoen 1 opnieuw opgepakt. Deze keer draait het om de zoektocht naar de thuiswereld en voorouders van Baby Yoda. Deze reis zet hem op een zoektocht naar andere Mandalorians om de Jedi te vinden. Wie hij daarbij tegenkomt is nog een verrassing. Je kunt momenteel alleen de eerste aflevering kijken. Aflevering 2 komt op 6 november beschikbaar op Disney Plus. Voor €6,99 per maand kun je kijken.

Truth Seekers

Te zien bij: Amazon Prime Video

Met Nick Frost in de hoofdrol als Gus en Simon Pegg als Dave, is Truth Seekers een komedie-dramaserie over een team van paranormale onderzoekers die samenwerken om spoken waar te nemen in het Verenigd Koninkrijk. Ze willen de spoken opsporen, filmen en dan delen ze hun avonturen op een online kanaal waar iedereen naar kan kijken. Ze bezoeken spokende kerken, bekijken ondergrondse bunkers en houden verlaten ziekenhuizen in de gaten met hun zelfgemaakte apparaten om geesten op te sporen. Hun bovennatuurlijke ervaringen worden steeds frequenter, angstaanjagender en zelf dodelijker naarmate ze een samenwerking beginnen te ontmaskeren die Armageddon (het einde ter tijden) voor het hele menselijk ras kan betekenen. Andere sterren uit de serie zijn Samson Kayo, Malcolm McDowell, Emma D’Arcy en Susan Wokoma.

Suburra (S03)

Te zien bij: Netflix

In een kuststadje bij Rome ontaardt in 2008 een geschil over landbezit in een dodelijk gevecht tussen de georganiseerde misdaad, corrupte politici en het Vaticaan.

Bronx

Te zien bij: Netflix

Een eerlijke smeris die doelwit is van zowel corrupte politieagenten als strijdende bendes in Marseille, moet zijn team beschermen door het heft in eigen handen te nemen.

The Clovehitch Killer

Te zien bij: Film1

Tyler is een plichtsgetrouwe zoon van zijn vader Don, die zelf hoog aanzien kent in de gemeenschap. Meer dan tien jaar geleden was er in hun dorp opschudding wanneer vrouwen vermoord werden en de dader is nooit is gepakt.

The Disappearance of Maura Murray (S01)

Te zien bij: Videoland

In 2004 verdween leerling-verpleegkundige Maura Murray op onverklaarbare wijze. Het is een van de meest raadselachtige mysteries van het internettijdperk. Haar zaak is eindeloos onderzocht, maar de vraag blijft: heeft ze er zelf voor gekozen om te verdwijnen, of was ze het slachtoffer van moord? Journaliste Maggie Freleng duikt in de zaak en spreekt familie en vrienden van Maura, in een poging het mysterie eindelijk op te lossen.

Guillermo Vilas: Settling the Score

Te zien bij: Netflix

Een Argentijnse journalist wil bewijzen dat zijn landgenoot, tennisser Guillermo Vilas, in de jaren 70 ten onrechte de nummer 1-plek op de wereldranglijst is ontzegd.

La Odisea de los Giles

Te zien bij: Ziggo

Voormalig voetballer Fermín Pelassi en zijn vrouw Lidia besluiten hun droom waar te maken door samen met dorpsgenoten een bedrijf op poten te zetten. Ze verzamelen het geld wat ze daarvoor nodig hebben en vertrouwen het bedrag toe aan de lokale bank. Maar even later verdwijnt de corrupte bankmanager met al hun geld, vlak voor de beruchte Corralito. De vrienden bundelen hun krachten om terug te krijgen wat hen toebehoort en bedenken een wraakplan.