Wil je je account verwijderen bij online diensten en apps? In deze tip vind je tips over het opzeggen van je accountinformatie bij Bluesky, Evernote, Facebook, Google, Instagram, Linkedin, Pinterest, Snapchat en meer.

Accounts verwijderen

Heb je het helemaal gehad met een bepaalde app of dienst? Maak je een grote sociale media-schoonmaak en wil je van overbodige accounts af? Wat je reden ook is om het account op een app te verwijderen: wij helpen je uit de brand. We geven uitleg hoe je zo makkelijk mogelijk van een account op een app af komt. Je account verwijderen in allerlei populaire apps is een fluitje van een cent!

Let op bij het verwijderen Sommige apps verwijderen je account en je informatie direct, maar hanteren een retentiebeleid. Daardoor blijft data vaak een week, een maand of nog langer op de servers staan. In principe zou je niet meer kunnen inloggen in de app. Als je spijt hebt van een accountverwijdering, kan je de retentieperiode aangrijpen om contact op te nemen met de dienst. Misschien kan je account nog gered worden.



Bluesky opzeggen

Bij Bluesky is het gemakkelijk om je account te verwijderen, dat kan eenvoudig in de mobiele app. Als je ingelogd bent in de app tik je links bovenaan op de drie streepjes en daarna op Instellingen > Account. Hier kan je ervoor kiezen om je account te verwijderen, maar ook kiezen om deze tijdelijk te deactiveren.

Bumble opzeggen

Ook bij datingapps kan je je profiel verwijderen, zo ook populaire datingapp Bumble. Om dit te doen selecteer je in de menubalk onderin het scherm Profiel. Vervolgens tik je op het tandwiel bovenin het scherm en scroll je in het menu naar Account wissen. Hier kan je een reden selecteren om je account te verwijderen en moet je nog een extra keer bevestigen.

Dropbox opzeggen

Een account op Dropbox is het makkelijkst te verwijderen via de website. Als je ingelogd bent of inlogt op deze link, voer je ter bevestiging je wachtwoord in en geef je op waarom je weggaat. Dan kan je de bevestigen.

Evernote opzeggen

Zorg dat je ingelogd bent op de website van Evernote of log ter plekke in op deze link. Daar kan je vervolgens je account verwijderen.

Facebook opzeggen

Wie via de normale instellingenmenu’s een Facebook-account wil opzeggen verwijdert zijn account niet meteen. Facebook bewaart de informatie nog drie maanden, zodat je bij een volgende keer aanmelden toch weer je oude gegevens kan gebruiken. Volg de stappen in onderstaande tip om je account op te zeggen. Maar dan nog is het oppassen! Facebook kan e-mails sturen om je alsnog binnen te halen: ga daar niet op in. Als je binnen korte tijd terugkomt, kan het zijn dat je account alsnog opnieuw wordt geactiveerd.

Bekijk ook Zo kun je Facebook verwijderen, je account opzeggen en data downloaden Wil je je Facebook-account verwijderen? Dan vind je in dit stappenplan hoe Facebook opzeggen werkt: haal eerst je archief op, deactiveer of wis je account en wacht vervolgens een paar dagen. Wij leggen uit hoe het werkt.

Flickr opzeggen

Als je de fotodienst Flickr niet meer gebruikt kan je inloggen op deze link en daar met een bevestigingsvraag je account sluiten.

Google, Gmail en YouTube opzeggen

Het Google-account dat je gebruikt voor de diensten en de apps van Google, Gmail, YouTube en meer, kan je op één pagina verwijderen. Daarvoor moet je ingelogd zijn en volg je deze link. Je krijgt een overzichtspagina te zien met de verschillende informatie die van je wordt verwijderd. Daaronder druk je op bevestigen.

Bekijk ook Zo check je welke apparaten toegang tot jouw Google-account hebben In deze tip lees je hoe je kunt zien welke apparaten allemaal toegang hebben tot jouw Google-account. Misschien zit er wel een apparaat bij dat je helemaal niet meer gebruikt.

Grindr opzeggen

De homo- en biseksuelen-datingapp Grindr is eenvoudig op te zeggen vanuit de app. Tik linksboven in het scherm op je profielfoto (als je die hebt). Tik vervolgens in dit menu op Settings en scroll daar helemaal naar beneden tot je een rode knop met Delete Profile ziet staan. Tik op deze knop, selecteer eventueel een reden en voer in hoofdletters DELETE in om te bevestigen.

Instagram opzeggen

Het is sinds een aantal jaar mogelijk om ook voor Instagram je account te verwijderen vanuit de mobiele app. Dat is dus ook de snelste manier om je account te verwijderen. Je komt dan in het Meta-accountcentrum, waar je ook meteen je Facebook-account kan verwijderen. Hoe je dat doet leggen we je stap voor stap uit in onze tip.

Bekijk ook Zo kun je je Instagram-account verwijderen of pauzeren Ben je Instagram helemaal zat, dan kun je je account tijdelijk uitschakelen of definitief verwijderen. In deze tip lees je hoe je dat aanpakt.

LinkedIn opzeggen

Je account op het zakelijke sociale netwerk LinkedIn kan je stopzetten met deze link. Klik vervolgens op Close account. Volg de stappen die ze je voorschotelen en de rest wijst zich vanzelf.

Microsoft, OneDrive en Outlook opzeggen

Je Hotmail, Outlook en OneDrive account zijn allemaal verzameld onder de noemer Microsoft-account. Klik op deze link om je account te verwijderen. Log in en bevestig dat je weet dat je al je gegevens permanent verwijdert. Geef ook een reden op voor de sluiting, en klaar.

Pinterest opzeggen

Je account op Pinterest verwijderen is het makkelijkst via de website. Als je bent ingelogd, ga je naar deze link en druk je onderaan op Account deactiveren.

Signal opzeggen

Signal is een privacyvriendelijke chatapp, waar ook het opzeggen van je account enorm laagdrempelig is. Tik linksboven op je profielfoto/initialen en selecteer Instellingen. Tik vervolgens op Account en selecteer Account verwijderen. Vul je telefoonnummer in en tik op Verwijderen. Nu wordt je Signal-account verwijderd.

Snapchat opzeggen

Snapchat is echt een appdienst, maar je account opzeggen kan met slechts een aantal stappen in de app. Tik linksboven op je Bitmoji-poppetje. Je komt nu op je profiel terecht. Bovenin staat een tandwieltje, tik daarop. In dit menu staat Account verwijderen, deze brengt je naar een speciale website (waar je ook op de pc kan komen). Log in op deze link en je bent er zo vanaf.

Spotify opzeggen

Spotify opzeggen kan op twee manieren. Als je een abonnement hebt op de muziekdienst, dien je die eerst op te zeggen volgens deze stappen van Spotify zelf. Je kan aan de hand van deze website eenvoudig je account permanent verwijderen. Je controleert op deze pagina of het het juiste account is dat je wil sluiten en drukt vervolgens op Doorgaan met sluiten van je account. Volg de stappen en je account is verwijderd.

Bekijk ook Zo kun je je Spotify (Premium) account opzeggen Ben je klaar met Spotify en wil je je account (permanent) opzeggen? Of wil je liever stoppen met Spotify Premium en terug naar een gratis account? Dat is allebei mogelijk en in deze tip leggen we stap voor stap uit hoe je dit doet.

Telegram opzeggen

Een account op de chatapp Telegram laat zich verwijderen via deze link. Daarop vul je je telefoonnummer in en het wachtwoord dat je via Telegram krijgt doorgestuurd. Na een reden van opgave en ‘Done’ drukken, wordt je account verwijderd.

Tumblr opzeggen

Je Tumblr-account en alle inhoud van je blog(s) verwijderen is een fluitje van een cent. Ga naar deze link en voer je accountinformatie in. Zo simpel is het. Je kunt ook zelf naar de instellingenpagina van je account gaan. Klik vervolgens op “Account verwijderen.”

Tinder opzeggen

Je Tinder-account stopzetten doe door naar je Profielpagina te gaan via Profiel onderin de menubalk. Tik hier bovenin het scherm op het tandwiel. Helemaal onderaan dit menu staat Account verwijderen, hierop volgt een keuze of je niet je account wil pauzeren of toch echt verwijderen. Tik nogmaals op Account verwijderen. Nu kan je en keuze opgeven waarom je je account wil verwijderen, maar dit kan je ook overslaan. Bevestig nogmaals dat je deze wil verwijderen en vervolgens wordt je account verwijderd.

X (Twitter) opzeggen

Ben je ingelogd op de website van X (Twitter), dan is je account afmelden een eitje. Dat kan via deze link. Hiermee wordt je account 30 dagen lang gedeactiveerd en kan je er nog wel bij mocht je spijt hebben. Na die 30 dagen wordt je account automatisch verwijderd en is deze permanent weg.

WhatsApp opzeggen

Voor het verwijderen van je WhatsApp-account moet je in de app zijn. Ga in de iPhone-app naar Instellingen > Account > Verwijder mijn account. Voer dan ter bevestiging je volledige telefoonnummer in. Je verwijdert dan je account en profielfoto, meldt je af voor alle groepen en verwijdert gespreksgeschiedenis van de telefoon.

Openingsfoto: Jesus Solana/ Flickr CC