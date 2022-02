Facebook tijdslimiet instellen: zo werkt het

Steeds meer bedrijven gaan aan de slag met digitaal welzijn. Om die reden heeft Apple Schermtijd ingevoerd. Speciaal voor apps heeft Apple Applimieten ingesteld, zodat je zelf bepaalt hoeveel tijd je maximaal in een app doorbrengt. Maar er zijn ook apps die daarnaast nog een eigen oplossing aanbieden. Zo kun je Instagram tijdslimiet instellen als je verslaafd bent aan de app. Voor Facebook is er iets soortgelijks: je kunt zien hoeveel tijd je in de app hebt doorgebracht en een tijdslimiet kiezen.

Facebook: bestede tijd bekijken

Je kunt in de Facebook-app zien hoeveel uur je per dag in de Facebook-app rondhangt:

Tik in de Facebook-app rechtsonder op de drie liggende streepjes. Tik op Instellingen en privacy > Je tijd op Facebook. Tik op Tijd weergeven en je krijgt een grafiek te zien. Blader opzij door de drie verschillende varianten van de grafiek.

Je kunt een wekelijkse update krijgen, om te zien hoe je je tijd op Facebook beheert. Maar dit kan ook een verslavend effect hebben, want het herinnert je eraan dat je weer even op Facebook moet kijken. Ook kun op het getoonde scherm een activiteitenlogboek bekijken met alle likes, reacties en andere activiteiten die je hebt uitgevoerd.

Facebook tijdslimiet instellen

Je kunt in Facebook ook een tijdslimiet instellen. De app zal je dan waarschuwen dat je de ingestelde tijdsduur hebt bereikt.

Zo kun je een Facebook tijdslimiet instellen:

Ga in de instellingen van de Facebook-app naar Je tijd op Facebook. Tik op Beheer je tijd en blader omlaag naar Dagelijkse tijdsherinnering. Kies een tijdsduur, bijvoorbeeld 25 minuten. De dagelijkse herinnering gaat de volgende dag in. Je krijgt dan een melding in beeld dat je de ingestelde tijdsduur hebt bereikt.

Het gaat hier dus niet om een keiharde blokkade, maar alleen om een melding dat je een bepaalde tijd ip Facebook zit. Facebook’s tijdlimiet werkt anders dan de applimieten in iOS, waarbij je iets meer moeite moet doen om de app te blijven gebruiken. Facebook heeft de blokkade veel minder streng gemaakt omdat ze natuurlijk willen dat je de app zo lang mogelijk blijft gebruiken.

Facebook-meldingen dempen met Stille modus

Je kunt ook zorgen dat je tijdelijk geen meldingen krijgt van de Facebook-app, bijvoorbeeld op tijdstippen dat je moet werken of studeren.

Ga naar het scherm Je tijd beheren. Tik op Stille modus om de meldingen voor een bepaalde tijdsduur uit te zetten, bijvoorbeeld een uur. Of tik op Geplande stille modus om de meldingen op vaste momenten uit te zetten. Dit kan bijvoorbeeld dagelijks van 22:00 uur tot 7:00 uur zijn, maar je kunt ook alleen op woensdagavond als je een cursus hebt de meldingen uit zetten.

Deze functie komt uiteraard erg overeen met Niet Storen en de Focus-opties die standaard al in iOS zitten en die je veel beter kunt gebruiken. Je hebt dan immers alle instellingen op één plek.

Bekijk ook Voorkom afleiding met de nieuwe Focus-functie in iOS 15 De iPhone en iPad hebben een nieuwe functie, waarmee je meer controle hebt over de binnenkomende meldingen. Tijdens het werken, gamen en ontspannen kun je je zorgen dat je meer of minder notificaties binnenkrijgt. Zo werkt 'Focus'.

Facebook-meldingen kiezen

Een andere optie is om te bepalen van welke gebeurtenissen je een melding wilt ontvangen. Hiervoor ga je naar het onderdeel Beheer je meldingen. Je kunt aangeven dat je meldingen en/of sms-berichten wilt ontvangen bij verjaardagen, als iemand je heeft genoemd, of als er vriendschapsverzoeken zijn. Ook kun je deze meldingen dempen.

Goed met je Facebook-tijd omgaan

Met de functies speelt Facebook in op recente kritiek dat de apps veel te veel tijd opslokken.

Jammer genoeg werken Facebook’s functies niet samen met die van Instagram, dus je zult apart een Instagram tijdslimiet moeten instellen, om een indruk te krijgen van de totale tijd die je in Facebook-apps doorbrengt (en dan wordt WhatsApp nog niet eens meegerekend). Ook wordt de tijd op de Facebook-website niet meegeteld.

Bekijk ook Verslaafd aan Instagram? Zo stel je de tijdslimieten in en bekijk je je activiteit Ben je benieuwd hoe verslaafd je bent aan Instagram? In de app zie je precies hoeveel minuten je per dag aan Instagram hebt besteed. Bovendien stel je direct in de app tijdslimieten in. Wij laten je zien hoe je dat doet.

Dit is een goed moment om eens te kijken welke apps je het meest gebruikt. Je kunt met Apple’s Schermtijd de hoeveelheid tijd die je met je smartphone doorbrengt in de gaten houden. En met applimieten kun je de hoeveelheid tijd in een bepaalde app beperken.