Rabobank-app krijgt eindelijk donkere modus (we weten alleen nog niet wanneer)

De donkere modus op de iPhone: in heel veel apps is dat inmiddels wel standaard geworden. Nagenoeg alle populaire en veelgebruikte apps hebben zowel een lichte als donkere modus, die je vaak ook nog automatisch kan laten aanpassen aan je systeeminstelling. Toch is er nog een aantal apps dat het zonder eigen donkere modus moet doen, om wat voor reden dan ook. De Rabobank-app is daar een goed voorbeeld van, die bovendien flink zou profiteren van een donkere modus. Door het nagenoeg gehele witte uiterlijk van de app, zou een donkere modus geen overbodige luxe zijn. Maar nu is er goed nieuws: de Rabobank zegt namelijk in de meest recente update dat de donkere modus eraan komt.

Rabobank-app met donkere modus

In de meest recente app-update (versie 7.39.0) is namelijk het volgende te lezen:

Opnieuw hebben we de app op verschillende plaatsen verbeterd. In de volgende versie kun je de app in de donkere modus zetten. We hebben alvast enkele voorbereidingen getroffen. Zorg ervoor dat je altijd de nieuwste versie van onze app gebruikt, zodat je geen verbeteringen mist. Schakel daarom automatische updates in.

Hoe de donkere modus van de Rabobank-app er precies uit gaat zien, weten we nog niet. De bank kan kiezen voor een donkergrijze achtergrond, maar ook voor geheel zwart. Dat verschilt nogal per app. Ook weten we nog niet of het een aparte instelling in de Rabobank-app zelf is of dat de weergave alleen automatisch aangepast wordt aan de systeeminstelling van je iPhone of iPad.

Van de drie grote banken (ING, ABN AMRO en Rabobank), is de Rabobank momenteel de enige die nog geen donkere modus heeft. ING voerde de donkere modus in 2020 al in en ABN AMRO volgde de jaren daarna. In een interview in 2020 over de Rabobank-app vroegen wij de makers nog of er plannen waren voor een donkere modus. Rabobank gaf toen tegenover iCulture aan dat “de functie op de wensenlijst staat”, maar dat ze nog “moeten vaststellen wanneer het daar precies tijd voor is”. Op dat moment had de functie duidelijk nog geen prioriteit, maar binnenkort is het dan eindelijk zover.

Zodra de donkere modus van de Rabobank-app beschikbaar is, lees je dat op iCulture. Gemiddeld genomen brengt de bank elke maand een update uit, dus we verwachten dat het nog deze zomer gaat gebeuren.

De donkere modus op de iPhone en iPad zelf werd al in iOS 13 in 2019 toegevoegd.