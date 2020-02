In macOS vind je een donkere modus (Dark Mode), die ervoor zorgt dat alles een donkere weergave krijgt. De menu's, apps en andere onderdelen worden dan donker weergegeven. Sinds macOS Mojave is deze donkere modus nog uitgebreider. Hier lees je hoe het werkt.

macOS dark mode gebruiken

Apple biedt je de mogelijkheid om in macOS donkere kleuren te gebruiken. Deze macOS donkere modus maakt de menubalk, standaardapps en nog meer donker, zodat het in de avonduren gemakkelijker te lezen is. Hoe ziet deze donkere modus op de Mac eruit en welke macOS-versie heb je nodig? Dat lees je in deze tip!

Wat is de Mac donkere modus?

Dankzij de dark mode in macOS pas je de kleuren van het besturingssysteem aan. Lichte kleuren worden daarmee donker gemaakt, zodat het gebruik van je Mac in de avonduren wat prettiger is voor je ogen. Ben je een liefhebber van de donkere modus, dan kun je het natuurlijk ook gewoon de hele dag aan zetten. Afhankelijk van de macOS-versie die je gebruikt, zijn er twee soorten dark mode.

Vanaf macOS Mojave geldt de donkere modus voor het gehele besturingssysteem. Dat wil zeggen dat alle schermen op je Mac voortaan donker weergegeven worden. Het geldt dus ook voor de menubalk en het dock, maar ook voor alle standaardapps die op je Mac staan. Denk aan Systeemvoorkeuren, Safari, Agenda en de Berichten-app. Ook andere ontwikkelaars kunnen hun apps aanpassen, zodat ze automatisch in het donker weergegeven worden zodra je deze Dark Mode inschakelt.

In macOS High Sierra en ouder is de donkere modus beperkter. Bij deze versies worden alleen de menubalk en de Dock in donkere kleuren weergegeven. Standaardapps als Safari, Berichten en de Mac App Store blijven licht. Externe ontwikkelaars moeten daarom ook zelf een donkere modus in hun apps inbouwen.

Via  > Over deze Mac vind je welke macOS-versie je geïnstalleerd hebt.

Hoe kan ik de macOS donkere modus inschakelen?

Je schakelt de donkere modus van macOS als volgt in:

macOS Mojave en nieuwer

Ga naar Systeemvoorkeuren op de Mac. Ga naar het onderdeel Algemeen. Bij Weergave vind je twee opties: de lichte en de donkere. Kies voor de donkere kleuren.

Alle apps die de donkere weergave ondersteunen, worden nu automatisch omgezet. Het is niet mogelijk om dit voor individuele apps in te stellen.

macOS High Sierra en ouder

Ga naar Systeemvoorkeuren op de Mac. Klik op het onderdeel Algemeen. Bovenaan staat het vakje Gebruik donkere menubalk en donker Dock. Vink deze aan.

De menubalken en de Dock zullen nu niet langer lichtgrijs en transparant, maar donker zijn. Ook bij menu’s die openklappen is de achtergrond nu een stuk donkerder, waardoor teksten beter leesbaar zijn. Zwarte teksten worden wit. Vind je dit nog steeds niet goed leesbaar, experimenteer dan eens met de optie Gebruik indien beschikbaar anti-aliasing voor lcd. Je vindt deze optie helemaal onderaan in Systeemvoorkeuren > Algemeen. De letters zullen dan iets dunner worden weergegeven, ook in schermteksten van apps. Zwarte teksten op een witte ondergrond zullen ook iets minder vet worden weergegeven.

Welke Macs hebben een donkere modus?

Wil je de uitgebreide donkere modus van macOS Mojave gebruiken, dan moet je een Mac hebben die Metal 2 ondersteunt. Metal is het grafische raamwerk waarmee games er bijvoorbeeld mooier uit zien. Je grafische processor moet voor de donkere modus de nieuwste versie Metal 2 ondersteunen.

Zo kun je controleren op Metal 2-ondersteuning:

Ga naar  > Over deze Mac. Op het eerste tabblad Overzicht klik je op Systeemoverzicht. Onder het kopje Hardware ga je naar Video/beeldschermen. Wordt Metal 2 ondersteund? Dan zie je dit aan de tekst ‘Ondersteund, functieset macOS GPUFamily1 v3’ of nieuwer.

Staat er geen verwijzing naar Metal, dan kun je de donkere modus niet gebruiken. Je zou ervoor kunnen kiezen om je GPU te laten vervangen door een nieuwer exemplaar.

Hoe kan ik kleuren in macOS aanpassen?

Wil je dat macOS er minder kleurrijk uitziet, dan kun je ook nog in Systeemvoorkeuren > Algemeen de weergave van blauwe knoppen, menu’s en vensters omzetten naar antracietgrijs. Zelf vinden we dat geen verbetering: de menu’s worden erg kleurloos en de blauwe kleur is vaak een handige hint dat er een knop of keuzemogelijkheid is. De omzetting zorgt er ook voor dat het ‘stoplicht’ linksboven in elk dialoogvenster voortaan grijs is. Minder kleurrijk, maar ook minder duidelijk.

Wil je juist het omgekeerde (dus iets meer kleur), dan kun je bij Markeringskleur de standaard lichtblauwe markeringskleur vervangen door een zuurstokkleurtje, bijvoorbeeld roze of groen. Dit geldt bijvoorbeeld voor tekst op een website die je geselecteerd hebt om deze te kopiëren.

Alternatieven: Automatisch donkere menu’s inschakelen met f.lux

Je kunt nog een stap verder gaan: met de app f.lux voor Mac kun je zorgen dat de donkere schermmodus automatisch aangaat bij zonsondergang. F.lux past de kleuren van het Mac-scherm automatisch aan, afhankelijk van de lichtomstandigheden. Na installatie geef je aan dat Dark Mode automatisch ingeschakeld moet worden zodra de zon onder gaat.

f.lux voor de Mac vind je hier.

Wil je minder blauw licht vanaf je Mac-scherm, dan heeft Apple daar nog Night Shift op bedacht. Met Night Shift op je Mac kleurt het scherm in de avond automatisch wat geler, wat volgens experts beter is voor je ogen en je nachtrust.

Bekijk ook Zo werkt de avondmodus Night Shift op de Mac Night Shift, de functie om het beeldscherm minder blauw te laten kleuren, is er ook op de Mac. Zo zorg je ervoor dat het beeldscherm in de avond rustiger is voor je ogen. In deze tip lees je hoe je Night Shift op de Mac gebruikt.

Ook op de iPhone en iPad kun je een donkere modus inschakelen, al gaat het hier niet om een officiële instelling maar om een hulpmiddel voor toegankelijkheid genaamd slim omgekeerd.