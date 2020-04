Zowel Instagram als WhatsApp, twee bedrijven van Facebook, zijn inmiddels voorzien van een donkere modus. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de eigen Facebook-app? WABetaInfo deelt de eerste screenshots van de dark mode van Facebook op de iPhone vanuit een betaversie. Daarnaast is er nu ook duidelijk hoe dit in de Facebook-app gaat werken. De donkere modus is nog niet voor iedereen beschikbaar, maar volgt binnenkort.



Screenshots donkere modus Facebook

Het meest opmerkelijke is dat Facebook voor haar eigen app een instelling gekozen heeft om de donkere modus handmatig in te schakelen. Je kan dus zelf kiezen voor licht of donker of dit laten bepalen door je systeeminstelling. In zowel WhatsApp als Instagram is dat niet mogelijk, want daar wordt altijd de systeeminstelling gevolgd. Het voordeel van de manier van Facebook is dat je zelf veel meer controle hebt en dus ook Facebook altijd in het donker kan zetten.

Facebook gebruikt geen diepzwarte achtergrond, want alles bestaat uit verschillende grijstinten. Dat betekent ook dat het op een OLED-scherm weinig voordelen geeft voor de batterijduur. In Instagram en WhatsApp worden veel meer diepzwarte kleuren gebruikt, maar in Facebook is dat dus (nog) niet het geval. Hou er wel rekening mee dat de functie nog in ontwikkeling is en er dus nog dingen kunnen veranderen.

Het is nog onduidelijk wanneer de de dark mode beschikbaar komt in de Facebook-app. Ook op Android wordt de functie al getest en waarschijnlijk komt het op beide versies tegelijkertijd beschikbaar. Zodra de dark mode voor iedereen beschikbaar is, lees je dat natuurlijk op iCulture. In Facebook Messenger kun je wel al een tijdje de donkere modus inschakelen.