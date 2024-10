iCulture op WhatsApp

In ons WhatsApp-kanaal delen we de belangrijkste artikelen, productaankondigingen, de beste tips en het nieuws dat je moet weten. Je kunt reageren met een emoji en zelfs een melding krijgen als we een nieuwe post gedeeld hebben. Niemand ziet dat jij ons op WhatsApp volgt en je hoeft ook niet je telefoonnummer te delen. Naast ons hoofdkanaal hebben we ook een apart kanaal voor iCultureDeals, waarin we de beste deals en koopjes met je delen.

Je vindt onze WhatsApp-kanalen hier:

We zijn ook bereikbaar via de chat. Wil je een vraag stellen, dan kan dat via ons WhatsApp-account. We gebruiken de chat in WhatsApp als een “best effort”-kanaal. We zullen ons best doen om goed en spoedig te antwoorden, maar er zit geen helpdesk die meteen met je probleem aan de slag kan gaan. Daarvoor kun je beter terecht bij Apple Support. Ons WhatsApp-nummer is niet bedoeld om naar te bellen; we zullen telefoongesprekken dan ook niet beantwoorden.