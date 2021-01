Wil je je Facebook-account verwijderen? Dan vind je in dit stappenplan hoe Facebook opzeggen werkt: haal eerst je archief op, deactiveer of wis je account en wacht vervolgens een paar dagen. Wij leggen uit hoe het werkt.

Facebook verwijderen

Vind je het tijd om Facebook vaarwel te zeggen? Je bent niet de enige, want heel wat mensen zijn de werkwijze van het sociale netwerk zat. Je kunt natuurlijk meteen je Facebook verwijderen, maar het is slim om eerst je persoonlijke data te downloaden zodat je niet je foto’s en posts kwijt bent.

Facebook-data downloaden

In je Facebook-archief vind je alles wat je in de loop van de jaren op het sociale netwerk hebt gepubliceerd waaronder foto’s, chatberichten en dergelijke. Maar Facebook weet ook je IP-adressen, wanneer je actief was, op welke advertenties je hebt geklikt en welke dingen je hebt geliket. Die informatie kun je niet in één klap wissen, maar je kunt het wel downloaden zodat je niet opeens een heel stuk van je persoonlijke belevenissen kwijt bent.

Zo kun je je Facebook-data downloaden:

Ga naar je Facebook-instellingen (op de website via het omlaag wijzende pijltje in de profielbalk). Tik op Instellingen en privacy en vervolgens op Instellingen. Tik vervolgens in het rechtermenu op Je Facebook gegevens. Tik daarna op Je gegevens downloaden. Nu krijg je een heel overzicht van alles wat er gedownload kan worden. Zo kun je makkelijk selecteren wat je wel of niet wil downloaden.

Klik op Bestand maken.

Je krijgt een e-mail zodra de download klaar is. Na het downloaden van het Facebook-archief kun je je account wissen.

Je kunt deze stappen ook uitvoeren via de mobiele app van Facebook. Hiervoor tik je rechtsonder op de drie liggende streepjes en vervolgens op Instellingen en privacy > Instellingen > scroll naar beneden tot het kopje Je Facebook-gegevens > Tik op Je gegevens downloaden.

Facebook-account uitschakelen

Let op dat je je account niet meer terugkrijgt zodra je het hebt gewist. Je bent dus ook al je Facebook-contacten kwijt en anderen kunnen je ook niet meer vinden. Ben je erg opgewonden over misbruik van je data door Facebook en ben je bang dat je in een opwelling reageert, dan is het misschien beter om je account eerst te deactiveren. Je hebt dan de tijd om wat beter na te denken wat je nu eigenlijk wilt.

Zo kun je je account deactiveren:

Ga naar je Facebook-instellingen (op de website via het omlaag wijzende pijltje in de profielbalk). Tik op Instellingen en privacy en vervolgens op Instellingen Tik op Je Facebook gegevens en tik vervolgens op Deactiveren en verwijderen

Facebook verwijderen

Ben je klaar om je account te verwijderen, dan werkt het als volgt:

Ga naar je browser en klik op deze link. Log in met je accountgegevens. Klik op Mijn account verwijderen. Ga akkoord met het opzeggen van je account.

Het is ook mogelijk om je account te verwijderen als je dezelfde stappen volgt voor het deactiveren van je account.

Zodra je hebt aangegeven dat je Facebook wilt opzeggen zal je account worden uitgeschakeld. Anderen kunnen je dan niet meer vinden op Facebook.

Overigens is je account niet meteen verwijderd. Het duurt ca. 30 dagen voordat het echt weg is. Als je in de tussenliggende periode opnieuw inlogt op je account zal de opzegging worden geannuleerd. Zorg dus dat je meerdere dagen niet inlogt, anders moet je alle stappen weer opnieuw doorlopen.

Na het opzeggen van je Facebook kunnen er soms nog wel reacties zichtbaar zijn, maar volgens Facebook zijn ze niet meer te herleiden tot jouw account. Ook kan het tot 90 dagen duren voordat je Facebook-account compleet verwijderd is. In die periode is je account al niet meer toegankelijk voor anderen.

Wil je nog geen afscheid nemen van Facebook, maar wil je wel dat het sociale netwerk minder data verzamelt over jouw doen en laten? Check dan onze lijst met Facebook privacy-tips.

Bekijk ook Zo voorkom je dat Facebook alles van je weet: 6 privacytips Hoe voorkom je dat Facebook alles van je weet? Met deze 6 tips zorg je dat Facebook minder makkelijk persoonlijke informatie en interesses kan verzamelen om te gebruiken voor persoonlijke reclames. Al kun je het moeilijk helemaal ontlopen...

We hebben een apart artikel over het opzeggen van accounts van sociale netwerken. Hou er rekening mee dat Instagram en WhatsApp ook eigendom van Facebook zijn, dus in een boze bui aankondigen dat je uit protest overstapt naar Instagram heeft niet zoveel zin.