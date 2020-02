Apple werkt aan over-the-air herstelfunctie voor iPhones

Over-the-air herstelfunctie voor iPhones

Is je iPhone vastgelopen, dan is er altijd nog de mogelijkheid om ‘m te herstellen. Dat werkte voorheen via iTunes en tegenwoordig via de standaardfuncties in macOS. Maar misschien is dat binnenkort verleden tijd. In de code van de iOS 13.4 beta zijn namelijk aanwijzingen gevonden dat Apple een over-the-air herstelfunctie aan het maken is. Er zijn verwijzingen gevonden in een verborgen ‘OS Recovery’-functie. Je kunt dan je iPhone, iPad, Apple Watch of HomePod herstellen zonder dat er een computer aan te pas komt.



Het grappige is dat je als iPhone-gebruiker nog steeds een computer achter de hand moet hebben, ook al wil Apple je doen geloven dat we in het post-PC-tijdperk zitten en een iPad goed genoeg is. Een computerloos bestaan gaat lange tijd goed, totdat je iPhone hardnekkige problemen vertoont. Je zult in ernstige gevallen de iPhone moeten herstellen via de computer, waarbij je de firmware opnieuw installeert. Voor alle andere handelingen, zoals het maken van backups en het installeren van updates is Apple erin geslaagd om de computer overbodig te maken, door bijvoorbeeld iCloud te gebruiken. Maar voor het herstellen van je toestel geldt dat nog niet.

Bij apparaten zoals de Apple Watch en HomePod speelt er nog een ander probleem: die kun je niet op de standaard manier herstellen, omdat er geen aansluiting op zit. Met de nieuwe herstelfunctie is dat in één klap opgelost. Apple zou het herstellen voortaan over-the-air kunnen doen, of ervoor kiezen dat je je toestel aansluit op een andere iPhone of iPad met behulp van een USB-kabel.