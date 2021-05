Bloedsuiker meten: welke kansen zijn er voor Apple?

Apple lijkt enorm geïnteresseerd om een glucosemeter voor dagelijks gebruik te maken. Wat is er momenteel al verkrijgbaar voor diabetespatiënten en mensen die hun bloedsuikerspiegel (om welke reden dan ook) in de gaten willen houden? En wat kan Apple daaraan toevoegen?



Waarom diabetes?

Het is niet moeilijk te raden waarom Apple geïnteresseerd is in de bloedsuikerspiegel meten: diabetes is wereldwijd een van de meest voorkomende aandoeningen. Bovendien hangt de meest gangbare variant (diabetes type 2) samen met zaken als overgewicht, slechte voeding en te weinig beweging. Preventie is daarom belangrijk en het aanleren van een gezonde levensstijl is iets waar Apple al langer in geïnteresseerd is. Met de Apple Watch hebben ze sinds de Series 2 zelfs alle nadruk gelegd op de gezondheidsfuncties.

Een glucosemeter zou er goed op aansluiten. Zeker als het een accessoire is dat makkelijk in gebruik is en geen bloedprikken vereist zullen mensen sneller geneigd zijn om wat vaker op hun bloedsuikerspiegel te letten. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die willen afvallen, sporters en mensen die willen voorkomen dat ze diabetes type 2 krijgen. Maar ook mensen die simpelweg de crash na het eten van een zware maaltijd willen voorkomen en beter op hun voeding willen letten. Je bloedsuikerspiegel wordt bovendien beïnvloed door slaap, stress, hormonen, weersituatie en allerlei persoonlijke factoren, dus om je lekker in je vel te zitten kan het helpen om er wat meer op te gaan letten.

Naast deze groep, die we voor het gemak maar even oneerbiedig ‘gezondheidsfreaks’ zullen noemen, is er een andere groep mensen die zit te springen om een gebruiksvriendelijke glucosemeter: diabetespatiënten. Vooral mensen met diabetes type 1 moeten regelmatig bloedprikken (voor de ernstiger gevallen van diabetes type 2 geldt dit ook). Zij hebben een glucosemeter nodig om te kunnen bepalen hoeveel insuline ze moeten toedienen. Voor hen is meten noodzakelijk om hun bloedsuikerspiegel onder controle te houden. Deze groep prikt zo’n 6 tot 8 keer per dag bloed en dat doen ze uiteraard niet graag.

Waarschijnlijk zal Apple zich vooral willen richten op de eerste groep gebruikers (gezondheidsfreaks en risicogroepen voor diabetes type 2), zodat ze zich vooral kunnen richten op het promoten van een gezonde levensstijl. Als medisch hulpmiddel voor patiënten met diabetes type 1 zitten er heel wat meer haken en ogen aan, vanwege de goedkeuring door allerlei instanties. Omdat 90% van de diabetespatiënten type 2 heeft, is dit de grootste en voor Apple ook de meest interessante groep. In Nederland gaat het samen (type 1 en 2) om bijna een miljoen Nederlanders.

Diabetes type 2 Mensen met diabetes type 2 kunnen met medicijnen hun ziekte onder controle houden. De medicijnen zorgen dat de alvleesklier meer insuline aanmaakt en dat het lichaam gemakkelijker suiker opneemt. Bij deze groep kan een gezondere levensstijl tot verbetering leiden. Dagelijks bloedprikken is niet altijd noodzakelijk, omdat ze niet continu het exacte glucoseniveau hoeven te weten. Toch kan het voor deze groep ook handig zijn om af en toe een meting te doen, zodat ze weten hoe hun lichaam reageert op bepaalde voedingsmiddelen en stress. En om te zorgen dat ze hun maaltijden beter kunnen plannen.

* We beschrijven hier de algemene situatie op basis van informatie van het Diabetesfonds. We beseffen dat jouw specifieke medische situatie anders kan zijn.

Diabetes type 1 De situatie is iets anders bij patiënten met type 1 (en voor patiënten met gevorderde type 2). Voor hen is het noodzakelijk om regelmatig het glucosegehalte in het bloed te weten. Bij deze patiënten maakt de alvleesklier geen insuline meer aan, waardoor glucose in de bloedbaan blijft. De cellen van organen, spieren en hersenen krijgen dan niet de nodige energie. Insuline zorgt dat glucose uit de voeding kan worden opgenomen; vandaar dat deze patiënten zichzelf kunstmatig insuline moeten toedienen (bijvoorbeeld met een insulinepomp). Om te zorgen hoeveel insuline nodig is moeten ze nauwkeurig de glucosespiegel weten en dat werkt momenteel het beste door een druppel bloed te analyseren op een teststrip. Zonder de juiste dosering insuline krijgen deze patiënten te maken met complicaties zoals schade aan ogen, nieren en zenuwen.



Continue glucosemeters

Volgens de geruchten heeft Apple een hulpmiddel gemaakt waarmee je continu je glucosespiegel kunt meten, zonder dat je steeds hoeft te bloedprikken. Dat zou een knappe prestatie zijn, want de afgelopen jaren zijn er heel wat pogingen gedaan om een alternatief te vinden voor bloedprikken. Er zijn al systemen voor continu glucose monitoring (CGM), zoals die van Dexcom en Medtronic.

Bij deze systemen plak je je een sensor op je huid, die verbonden is met een bijbehorende ontvanger. Bij de Dexcom G5 kun je de metingen aflezen op je iPhone of Apple Watch en je krijgt meldingen bij een te hoge of te lage glucosespiegel. Dat klinkt geweldig, maar je gebruikt zo’n systeem niet voor de lol. De sensor bevat een dunne draad die je onder de huid moet steken, dus er is nog steeds sprake van een soort naald (ook al is die erg dun).

Het probleem met deze systemen is dat ze duur, erg specialistisch en sterk medisch gericht zijn. Alleen als je diabetespatiënt bent (of een heel fanatieke bodyhacker) zul je gemotiveerd genoeg zijn om een naald in je huid te steken en daar honderden euro’s voor te betalen. De systemen worden gaandeweg wel gebruiksvriendelijker en nauwkeuriger, maar voor preventie van diabetes type 2 zijn ze niet zo geschikt.

De huidige fabrikanten richten zich dan ook voornamelijk op patiënten met diabetes type 1. Bij deze systemen kost de ontvanger meestal tussen de €500 en €1.000 en voor een setje sensoren betaal je €300. Deze systemen maken nog geen einde aan bloedprikken, want de meeste moeten dagelijks geijkt worden met een bloedprikmeting. Meer ervaringen van gebruikers met sensoren van allerlei fabrikanten kun je lezen op de website glucosesensornet.nl.

Wat kan Apple toevoegen?

Stel dat Apple een accessoire aan het ontwikkelen is waarmee je continu je bloedsuikerspiegel in de gaten kunt houden, al dan niet ingebouwd in de Apple Watch, of in het horlogebandje. Welke eigenschappen zou zo’n apparaat dan moeten hebben? Ten eerste samenwerking met HealthKit. Daarmee zou Apple niet de eerste zijn, want One Drop (zie foto hieronder) kan al data doorsturen naar de Gezondheid-app op je iPhone en ziet er ook nog eens superstrak uit. Dit systeem werkt overigens wel op de conventionele manier, met een prikpen en teststrips. Het is vrij duur: je betaalt $40 per maand of $400 per jaar voor regelmatige levering van nieuwe teststrips. Het apparaat zelf is FDA-goedgekeurd en kost $100. Behalve met HealthKit werkt het ook samen met CareKit, Apple’s oplossing voor chronisch zieken. Die richt zich ook al op diabetespatiënten.

De kans dat Apple een oplossing heeft gevonden die bloedprikken overbodig maakt is geen toekomstmuziek. Dexcom heeft algoritmes ontwikkeld die je bloedsuikerspiegel vrij nauwkeurig kunnen inschatten, zonder dagelijks te hoeven kalibreren met een bloedprikmeting. Maar de sensoren die ze gebruiken hebben nog wel een naaldje. Dat geldt ook voor de Abbott Freestyle Libre, een ander systeem. Ook daarbij plak je een sensor met een heel dun naaldje op de huid. Deze meet vrijwel continu je bloedsuikerspiegel, namelijk elke minuut. het uitlezen van de waardes gebeurt niet automatisch, maar alleen als je een scanapparaat met touchscreen erbij houdt.

Voor dergelijke systemen ben je gemakkelijk twee- tot drieduizend euro per jaar kwijt en het wordt (uiteraard) niet vergoed door je verzekeraar als er geen medische noodzaak is. Apple zou ervoor kunnen zorgen dat er eindelijk een betaalbare oplossing komt waarmee je je bloedsuikerspiegel kunt meten. Klinkt gek, ‘Apple’ en ‘betaalbaar’ in één zin. Maar voor het veranderen van je levensstijl en het verkleinen van je risico op diabetes type 2 ga je geen accessoire kopen dat tweeduizend euro kost.

Over betaalbaar gesproken: er zijn al betaalbare oplossingen om je bloedsuikerspiegel te meten, al zijn ze wel allemaal afhankelijk van bloedprikken. Voor 60 euro koop je de Medisana Glucodock, die we al in 2012 gereviewd hebben en die alleen werkt met iPhones met 30-pins connector. Daarnaast is er de iHealth Align van 25 euro die je in de koptelefoonaansluiting van je iPhone steekt. Al deze oplossingen werken met bloedprikken en teststrips.

Conclusie: dit kan Apple doen

Het mooiste zou natuurlijk zijn als Apple een methode heeft gevonden die werkt met een lichtsensor in de Apple Watch, zoals nu al bij de optische hartslagmeter het geval is. Apple kan dan zeker iets toevoegen: door het meten van glucosewaarden goedkoper en laagdrempeliger te maken, zodat je niet alleen als patiënt, maar ook als sporter of preventief je bloedglucosewaardes in de gaten kunt houden voor een gezondere levensstijl. Zeker als Apple de nadruk legt op preventie is er een grote groep potentiële gebruikers waarvoor momenteel alleen goedkope prikpennen met iPhone-app verkrijgbaar zijn. Maar die gebruik je niet voor de lol.