Nog voor de introductie van iCloud Drive maakte Apple voor het synchroniseren van gegevens en documenten gebruik van het systeem met de naam ‘iCloud-documenten en -gegevens’ (in het Engels ‘iCloud Documents and Data’). Dit werd geïntroduceerd bij de komst van iCloud, maar later dus vervangen door het geavanceerdere iCloud Drive. In een supportdocument laat Apple weten dat het oude systeem nu vervangen wordt door iCloud Drive, waardoor dit verplicht wordt voor het synchroniseren van documenten.



iCloud Drive wordt verplicht voor synchroniseren documenten

In het supportdocument is te lezen dat het overzetten van het oude systeem naar iCloud Drive in mei 2022 gaat plaatsvinden. Wanneer in mei dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Je vraagt je misschien af wat dat voor jou als gebruiker betekent. Het goede nieuws is dat er in de meeste gevallen niets verandert.

Als je al gebruikmaakt van iCloud Drive, zul je niks merken van de overgang. Je bestanden en gegevens blijven waar ze zijn en je hoeft zelf ook geen actie te ondernemen. Als je nog helemaal geen gebruikmaakt van iCloud Drive, moet je na de migratie wél stappen ondernemen om je bestanden te kunnen zien.

Gebruik je nu nog geen iCloud Drive en schakel je dat niet voor de overgang in mei 2022 in, dan moet je dat alsnog doen. iCloud Drive inschakelen doe je via Instellingen > je naam > iCloud > iCloud Drive.

Wat goed is om te weten is dat het upgraden naar iCloud Drive geen invloed heeft op de hoeveelheid opslagruimte die je bestanden op iCloud innemen. Ook als je nu al iCloud Drive gebruikt, betekent de overgang van iCloud-documenten en -gegevens niets voor je beschikbare opslagruimte. Bestanden worden niet ineens dubbel opgeslagen.

Wil je meer weten over iCloud Drive? Lees dan onze iCloud Drive-uitleg. Daarin leggen we je uit wat je er zoal mee kan, hoe het werkt en nog veel meer.