Bloedsuiker meten met de Apple Watch Series 8

Er zijn al langere tijd geruchten dat Apple werkt aan glucosemeting op de Apple Watch, maar sluitend bewijs was er nog niet. In 2017 zou Apple al een team van medisch experts aan het werk hebben gezet en begin 2021 gingen er geruchten dat bloedsuikermeting dit jaar in de Apple Watch Series 7 zal worden toegevoegd. Het wordt waarschijnlijk een jaartje later, want uit de documenten blijkt dat nu dat Apple op een introductie in 2022 mikt.



Het is allemaal te lezen uit documenten die de startup Rockley Photonics bij de Amerikaanse financiële toezichthouder SEC heeft gedeponeerd . Het Britse bedrijf maakt sensoren voor het meten van bloedsuiker en alcohol met behulp van infrarood licht. De sensoren kunnen elementen meten waar normaal medische of gespecialiseerde apparatuur voor nodig is. Rockley is van plan om in Wall Street naar de beurs te gaan en heeft daarom details over de financiële relaties blootgelegd. Daarin staat dat Apple een van de “weinige grote klanten” is.



Er zijn al diverse concepten gemaakt van een Apple Watch met bloedsuikermeting, zoals deze.

Twee grote klanten, waaronder Apple

Rockley heeft in feite maar twee grote klanten in de boeken staan. Zij waren in 2019 goed voor 99,6% van de omzet en in 2020 zelfs voor 100% van de omzet. Apple wordt met name genoemd in de documenten. Het lijkt er dus op dat Apple één van die twee grote klanten is. Rockley zegt een lopend contract te hebben om producten te ontwikkelen en te leveren en zal voor de nabije toekomst ook afhankelijk zijn van deze inkomstenstroom. Een groot deel van de inkomsten bestaat uit een vergoeding voor R&D-werkzaamheden.

Er zijn al wel oplossingen om je glucoseniveau in je bloed te meten, bijvoorbeeld van DexCom. Die werkt samen met een lichaamssensor die je op buikhoogte draagt.

Apple heeft zelf al meerdere patenten op het gebied van glucosemeting, waarbij het meten van bloedglucose door de huid heen wordt gedaan. Daarbij hoeft er geen bloed meer te worden geprikt. In 2017 maakte Tim Cook bekend dat hij in het dagelijks leven een glucosemeter aan het testen was. Dat wil overigens niet zeggen dat Cook diabetes heeft, maar wel dat hij zelf actief meehelpt met het testen van nieuwe producten.

Rockley CEO Andrew Rickman zegt dat hij verwacht dat de technologie van zijn bedrijf in 2022 in consumentenproducten zit, maar wilde niet bevestigen dat het daarbij om de Apple Watch gaat. Als bloedglucosemeting wordt toegevoegd aan de Apple Watch is dat niet alleen prettig voor diabetici, maar ook voor mensen die de aandoening niet hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld hun eetpatroon aanpassen op basis van glucosewaarden, zodat ze minder kans lopen om diabetes te krijgen.