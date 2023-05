Afon is een bedrijfje uit Zuid-Wales met 16 medewerkers en £5 miljoen investeringsgeld. Ze lijken op het eerste gezicht geen schijn van kans te maken om Apple te verslaan, die met gemak $100 miljoen in nieuwe projecten stopt. Toch is het Afon gelukt om sneller dan Apple een niet-invasieve glucosemeter te ontwikkelen. Daarmee kun je het bloedsuikerniveau van een gebruiker meten zonder te prikken. Het bedrijf staat op het punt om de glucosemeter op de markt te brengen, na een aantal succesvolle klinische tests in Duitsland.



Op deze pagina is een overzicht te zien van glucosesystemen van o.a. Abbott en Dexcom. De meeste daarvan werken met een zogenaamde CGM, die je meestal na 10-14 dagen moet weggooien en die doorlopende kosten hebben. Ze zijn ook minder prettig om te dragen, omdat er constant een sensor op je huid zit.

Het bijzondere van Afon is dat ze ervoor gekozen hebben om geen eigen tracker of smartwatch te ontwikkelen. In plaats daarvan zit de Afon-glucosetracker onder je pols en is vast te maken aan bestaande horlogebandjes. Het werkt zelfs met klassieke polshorloges. De gedachte daarachter is simpel: mensen hebben vaak al een horloge en hebben geen zin om die in te ruilen voor een medisch apparaat. Je hoeft dan niet te kiezen of je met een Apple Watch of met een Afon-tracker gaat lopen: je gebruikt ze gewoon allebei dankzij een speciaal bandje.

Een alternatief is dat je om beide polsen een wearable draagt, maar dat wil ook niet iedereen. De Afon-sensor maakt gebruik van radiofrequenties en dat is anders dan de Apple-sensor die volgens geruchten werkt met spectroscopie. Beide technieken hebben voor- en nadelen. Er zijn meerdere partijen betrokken in de race, waarbij het er misschien niet eens om gaat wie de eerste, maar vooral wie de beste glucosemeter op de markt brengt. Concurrenten gebruiken ook zweetanalyse en implantaten. Afon koos voor radiofrequentie-technologie omdat ze al een achtergrond hadden in microgolven. CEO Sabih Chaudhry is niet bang voor concurrentie: hij denkt dat er ruimte genoeg is voor meerdere spelers, elk met hun eigen aanpak.

Realtime glucose meten

Het voordeel van de Afon-tracker is dat hij realtime glucose kan meten, terwijl concurrenten Dexcom en Abbott een vertraging hebben van 10 tot 12 minuten, omdat ze gebruik maken van vloeistoffen uit de extracellulaire ruimte (dus buiten de cellen van een weefsel). Je hoeft bij Afon ook niets weg te gooien. Er zit een oplaadbare batterij in eens in de twee weken moet worden bijgeladen, terwijl het apparaat zelf meer dan twee jaar meegaat.

De Afon-glucosetracker draag je aan de onderkant van je pols en is gemakkelijk af te doen en weer om te doen. Je krijgt een geluid te horen als hij contact met de huid kwijtraakt. Deze tracker is gericht op mensen met type 2 diabetes en mensen die pre-diabetes hebben, zodat ze hun voedingspatroon kunnen aanpassen en beter zicht houden op hun glucoseniveau’s.

Er is alleen één ding dat Afon nog moet regelen: medische goedkeuring. Daar wordt al vanaf het begin aan gewerkt, zowel wat het Europese CE- als het Amerikaanse FDA-keurmerk betreft.

Apple’s bloedglucosemeter kan nog wel een paar jaar duren. Het zou volgens geruchten al in 2022 gebeuren maar zoals bekend is dat niet gelukt. Wel was er laatst in het nieuws dat Apple’s team voor bloedglucose aan veel meer projecten werkt. We zijn benieuwd wat daaruit komt. Daarnaast wordt gesproken over bloeddruk meten met de Apple Watch, maar ook dat is nog niet gerealiseerd.