TestFlight gebruiken om apps te (laten) testen

Appontwikkelaars kiezen steeds vaker voor TestFlight, een online dienst waarmee je apps kunt betatesten voordat ze in de App Store verschijnen. In dit artikel lees je hoe het werkt, zowel voor ontwikkelaars als voor betatesters en gebruikers.

Zo werkt TestFlight

Met TestFlight kun je als betatester gemakkelijk nieuwe versies van een app installeren. De app was ooit eigendom van een derde partij, maar is inmiddels al jaren in handen van Apple. Deze app maakt het mogelijk om uitnodigingen te accepteren voor testversies van apps die later in de App Store komen. Het werkt ook voor tussentijdse updates als een app al in de App Store staat.

Apps die je via TestFlight installeert krijgen een oranje bolletje op je beginscherm voor de naam van de app. Zo weet je dat je een testversie opent en dat misschien niet alles vlekkeloos zal werken. Het gebruik van TestFlight is geheel gratis, maar je zou een ontwikkelaar kunnen ‘betalen’ met je feedback over de app. Dat is immers waarom er getest wordt – om fouten eruit te halen.

In TestFlight lees je wat er getest moet worden bij een app. Dat is een tekst die de ontwikkelaar heeft geschreven en helpt je met waar je je focus op moet leggen. Het gaat om testfuncties: Dat betekent dus dat een functie ook niet kan werken op sommige toestellen of iOS-versies.

Testers: zo kun je TestFlight apps testen en van feedback voorzien

Nu je weet wat TestFlight inhoudt is het misschien tijd om het eens te proberen. Dat hebben we voor je opgedeeld in stappen: spring direct naar het onderdeel wat voor jou interessant is.

Stap 1: TestFlight-app installeren

Voordat je een app kunt gaan testen moet je eerst de TestFlight-app downloaden uit de App Store:

Download de TestFlight-app via deze link. Open de app en ga akkoord met de voorwaarden. Log in met het Apple ID waarmee je de apps wilt gaan testen.

Stap 2: Uitnodiging ontvangen om een app te testen

Er zijn twee manieren waarop je apps kunt testen. De eerste manier is door op een openbare link te klikken. Als de ontwikkelaar deze vrijgeeft is het aan jou om erop te klikken. Een tweede manier is wat persoonlijker als de ontwikkelaar jou specifiek vraagt om te testen. Dit werkt met een speciale link die via e-mail wordt toegestuurd, maar is in feite dezelfde app:

Vraag de ontwikkelaar om een uitnodiging via e-mail. Open de e-mail op je iPhone en klik op de link View in TestFlight in de uitnodiging. Je wordt nu doorgestuurd naar de TestFlight-app, waar de app in jouw lijstje komt te staan. Tik op de knop Installeer om de betreffende app te installeren. Krijg je een melding dat je de app al geïnstalleerd hebt, bijvoorbeeld een officiële publieke versie, dan kun je gewoon op Installeer drukken. De publieke versie zal daarbij wel worden vervangen door de betaversie. TestFlight zal de app installeren en na afloop kun je op de knop Open tikken.

Een andere manier om een app toe te voegen is via de knop Wissel in linksboven. Daarbij moet je een code invoeren, die vergelijkbaar is met promocodes voor apps.

Stap 3: Feedback sturen over een app

Betaversies van apps zijn bedoeld om zoveel mogelijk fouten eruit te halen, voordat de app officieel wordt uitgebracht. Maak dus vooral gebruik van de mogelijkheid om nuttige feedback naar de ontwikkelaar te sturen. Het is belangrijk dat je het probleem duidelijk beschrijft. Aan “Het werkt niet” heeft een ontwikkelaar niks. Beschrijf daarom wat het probleem is en wanneer het zich voordoet. Schrijf indien je het weet ook op hoe je het probleem kunt reproduceren.

Dit zijn de manieren om feedback te geven:

Feedback via het app-icoon

Wil je feedback sturen via de TestFlight-app, dan is dit de snelste manier. Je deelt hierbij wel je e-mailadres met de ontwikkelaar:

Houd het app-icoon lang ingedrukt tot het menu verschijnt. Kies de optie Stuur bètafeedback. Voeg eventueel een screenshot toe en beschrijf het probleem gedetailleerd. Klaar? Tik rechtsboven op Verstuur.

Feedback via de TestFlight-app

Een andere manier is om de feedback direct vanuit TestFlight te sturen en niet via het app-icoon. Hierbij kun je zelf kiezen of je je e-mailadres met de ontwikkelaar deelt:

Open de TestFlight-app op je iPhone en tik op de betreffende app. Je komt nu op een scherm met meer informatie over de app. Tik op Stuur bètafeedback Voeg eventueel een screenshot toe en beschrijf het probleem gedetailleerd. Klaar? Voeg als je dat wil je e-mailadres toe en tik rechtsboven op Verstuur.

Feedback via een screenshot

De derde manier om feedback te geven is middels een screenshot. Als je in een test-app een screenshot maakt kun je snel een tekst erbij typen en versturen. Je e-mailadres wordt wel gedeeld met de ontwikkelaar. Zo doe je dat:

Open de betreffende test-app. Ga naar de pagina waarvan je een screenshot wil delen. Maak een screenshot en tik erop in de linker onderhoek. Tik linksboven op Gereed en selecteer Deel bètafeedback. Beschrijf het probleem gedetailleerd. Klaar? Tik rechtsboven op Verstuur.

Stap 4: Updates van betaversies installeren

Zodra er een nieuwe testversie klaarstaat krijg je een melding vanuit de TestFlight-app. Eventueel krijg je ook een e-mail met hetzelfde bericht. Je opent de app en tikt op het knopje Update, op een soortgelijke wijze als je in de App Store gewend bent.

Via een linkje onderaan in de TestFlight-app (zie afbeelding) bereik je de instellingen voor notificaties. Je kunt aangeven of je informatie over beta-updates via een pushbericht of e-mail wilt ontvangen.

Stap 5: Afmelden voor een betatest

Als de app uiteindelijk in de App Store is verschenen, kun je eventueel de betaversie van je toestel verwijderen. Dit doe je op de gebruikelijke manier: door met je vinger iets langer op het app-icoontje te drukken, zodat de iconen gaan wiebelen.

Beta-apps hebben een beperkte gebruiksduur van ongeveer 90 dagen. Daarna kun je de app niet meer opstarten, tenzij je tussentijdse updates installeert. Je kunt de app daarna verwijderen.

Je hoeft je niet persoonlijk af te melden bij de ontwikkelaar als je wilt stoppen met de betatest. Wil je om wat voor reden dan ook tussentijds stoppen met een TestFlight beta-app, dan kun je dat expliciet aangeven:

Open de TestFlight-app en tik op de app waarmee je niet langer wilt betatesten. Blader helemaal omlaag en tik op Stop test. Je kunt nu niet langer betaversies gebruiken, totdat je weer opnieuw wordt uitgenodigd door de ontwikkelaar of op een openbare link klikt.

Je kunt op elk moment de beta-app weggooien en weer teruggaan naar een publieke versie van de app, ook als dat een oudere versie is. Doe je niets, dan zal de ontwikkelaar je na verloop van tijd verwijderen uit de lijst met betatesters.

Interessante weetjes voor betatesters

Hieronder vind je enkele interessante wetenswaardigheden over het testen met TestFlight:

Een testversie van een app wordt ook wel een build genoemd en iedere versie heeft een nieuw build number.

Ontwikkelaars kunnen meerdere varianten van een beta-app beschikbaar stellen. Het kan dus zijn dat jij een andere build krijgt dan een vriend, die ook betatester is.

Als betatester kun je de app op maximaal 10 toestellen installeren.

Er is geen maximum aan het aantal apps dat je kunt testen in een betatest. Je kunt dus betatester zijn voor duizenden apps, als je dat zou willen.

Je hebt als betatester een toestel met iOS 8 of later nodig.

Het is (nog) niet mogelijk om Mac-apps te testen met TestFlight.

Een oranje stipje naast de naam van een app, geeft aan dat het een betaversie is.

De betaperiode duurt 90 dagen, vanaf het moment dat de app beschikbaar is gesteld aan de testers. In de TestFlight-app zie je hoe lang de testperiode nog duurt.

Bij beta-apps hoef je vaak niet te betalen voor in-app aankopen, maar informeer vooraf wel even bij de ontwikkelaar of dat zo is.

TestFlight voor ontwikkelaars

Ontwikkelaars maken steeds vaker gebruik van TestFlight, vooral omdat het Apple’s officiële methode is voor het testen van betaversies. De communicatie met betatesters verloopt ook veel gemakkelijker via deze tool. Je kunt als ontwikkelaars steeds nieuwe builds uitbrengen en de betatesters kunnen deze moeiteloos installeren. Omdat alles bijna net zoals de App Store werkt, hoef je gebruikers nauwelijks nog uitleg te geven. Testers hebben alleen een Apple ID nodig, de rest wijst zich vanzelf.

Ben je ontwikkelaar, dan werkt TestFlight natuurlijk anders. Jij bent degene die een app bouwt, aanpast en misschien ook publiceert. Om TestFlight te kunnen gebruiken heb je het volgende nodig:

Een Apple Developer-account.

Een app die je wilt laten testen (deze hoeft nog niet in de App Store te staan).

Testers die beschikken over een Apple ID.

Meestal zul je kiezen voor een gevarieerde groep betatesters: mensen die beschikken over verschillende toestellen met diverse iOS-versies. Met TestFlight kun je de testers verdelen over meerdere groepen, die elk verschillende builds van een app krijgen toegestuurd. Zo kun je een A/B-test uitvoeren, om te zien welke variant het best bevalt. Ook kun je met een build verder blijven testen, nadat deze live is gegaan in de App Store.

Het werkt als volgt:

Via iTunes Connect kun je de verschillende betaversies van de app uploaden. Ga naar het onderdeel My Apps en je ziet op het tabblad Prerelease welke apps er klaarstaan, die nog niet officieel zijn uitgebracht. Je tikt bij elke testversie een toelichting wat de nieuwe functies zijn en waar de betatesters op moeten letten, bijvoorbeeld om dat ze intensief moeten testen op de iPad. Zitten er nieuwe functies in de app, dan kun je de testers instructies geven om daar extra op te letten. Ga naar het onderdeel Users and Roles om nieuwe testers uit te nodigen. Je kunt testers indelen in verschillende groepen. Ook kun je testers een bepaalde rol geven, bijvoorbeeld ‘technisch’ of ‘eindgebruiker’. Er is bovendien onderscheid tussen interne en externe testers. Met de knop Edit kun je nieuwe gebruikers toevoegen. Van alle gebruikers hoef je alleen het Apple ID te weten.