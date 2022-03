Belkin heeft een goedkoper alternatief voor Apple's MagSafe Battery Pack . Maar hij is wel vrij fors.

MagSafe powerbank van Belkin

De MagSafe-powerbank die Belkin heeft uitgebracht is een van de weinige officieel gecertificeerde accessoires. Voor €60,- plak je deze Belkin-accu achterop je iPhone om te laden en dat is bijna de helft van de prijs die Apple vraagt. Hij heeft bovendien een veel hogere capaciteit: 10.000 mAh, goed voor tweemaal volledig opladen van een iPhone 13. De accu van Apple belooft een tot 60% langere gebruiksduur, maar volledig opladen haal je niet. Er was eerder al een magnetische MagSafe-batterij van Belkin, maar die heeft slechts een capaciteit van 2500 mAh.



Deze Belkin-accu heeft echter wel een nadeel: hij is een flink stuk groter dan die van Apple . Met 14,3 x 7,1 x 2,1 centimeter is hij niet alleen langer en breder, maar ook bijna twee keer zo dik. Dat was te verwachten vanwege de veel hogere capaciteit, maar wel iets om rekening mee te houden als je je powerbank graag in je broekzak meeneemt.

Een andere factor om rekening mee te houden is dat je niet op topsnelheid kunt opladen. De MagSafe Battery Pack van Apple kan op maximaal 15 Watt laden als de omstandigheden gunstig zijn en je iPhone niet te veel warmte ontwikkelt, terwijl Belkin tot 7,5 Watt vermogen kan leveren. Het duurt dus iets langer om op te laden.

Al met al kan de Belkin-accu toch een goede oplossing zijn als je graag magnetisch wilt opladen. Kies je voor een niet-magnetische powerbank, dan heb je veel meer keuze en ben je veel goedkoper uit.

Bekijken: Belkin MagSafe powerbank voor €59,95 bij Amazon