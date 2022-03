Vandaag staat de hele dag in het teken van Oekraïne. Op radio en tv zijn speciale uitzendingen gepland met de oproep om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Dat kan via giro 555, maar Apple biedt je ook de mogelijkheid om aan Unicef te doneren.

Oekraïne-actie op de radio

Het is niet te missen: maandag 7 maart vragen radio en tv de hele dag aandacht voor de situatie in Oekraïne. Alle grote radiostations doen mee aan Radio 555, dat op alle deelnemende zenders te horen is en kan rekenen op miljoenen luisteraars. Radio555 is een samenwerking van NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, 100%NL, Radio 538, Radio 10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime. Het programma wordt uitgezonden vanuit Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, waar ook het landelijke actiecentrum en belpanel van Giro 555 is ondergebracht.



Radio luisteren kan op allerlei manieren. Heb je geen traditionele radio meer staan, dan kan het ook zo:

En mocht echt geen van bovenstaande opties werken, dan kun je altijd nog radio luisteren in Safari.

Ook volop aandacht op tv

NPO, RTL en SBS6 hebben maandagavond van 20:30 tot 23:00 uur een gezamenlijk televisieprogramma om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de humanitaire nood waarin honderdduizenden Oekraïners momenteel verkeren. De tv-avond wordt gepresenteerd door Chantal Janzen en Rob Kemps. In de studio ontvangen Jeroen Pauw en Eva Jinek gasten aan tafel voor de serieuze onderwerpen. Dionne Stax en Britt Dekker zijn in het actiecentrum van Giro 555 aanwezig om verslag te doen van de binnenkomende telefoontjes in het actiecentrum, terwijl Hila Noorzai in de gaten houdt wat er op sociale media gebeurt.

Uiteraard hoef je niet te bellen met het callcentrum om geld te doneren. Je kunt ook gewoon naar Giro 555 je bijdrage overmaken.

Geen tv in huis? Dan kun je ook via je iPhone of iPad kijken:

Unicef-donaties via Apple

Apple begon twee dagen geleden al met donaties via een linkje op de website. Klik je daarop, dan word je doorgestuurd naar de Muziek-app, waar je bedragen tussen €5 en €150 kunt overmaken naar Unicef. Je betaalt daarmee vanuit je App Store-account, dus zorg dat er voldoende tegoed op staat of dat er een geschikte betaalkaart of creditcard aan gekoppeld is. Apple maakt 100% van je bijdrage over naar Unicef.

Zelf rechtstreeks aan Unicef doneren kan natuurlijk ook. Waarom dan toch via Apple? Nou, omdat je met aanbiedingen voor iTunes-kaarten soms 15%-20% extra tegoed krijgt en op die manier nog een iets groter bedrag kunt doneren.

Dat Apple deze mogelijkheid om te doneren aanbiedt is vooral om zoveel mogelijk drempels weg te nemen. Je hebt waarschijnlijk nog wel wat iTunes-tegoed staan en je hebt het met twee keer drukken op een knop overgemaakt, zonder dat je je bankapp hoeft te openen en een gironummer hoeft in te vullen.

Voormalig Apple-topvrouw Angela Ahrendts zet zich in ook in voor Oekraïne: zij roept iedereen op om te doneren aan haar goede doel, Save the Children. Ahrendts is sinds november 2020 bestuursvoorzitter van deze goededoelenorganisatie. Volgens de Nederlandse website van Save the Children kun je je geld gewoon op Giro 555 storten.

Steun Oekraïense ontwikkelaars

Wat ook altijd een goed idee is, is om de lokale bedrijven te steunen. Er zijn meerdere ontwikkelaars die vanuit Oekraïne werken en je steun nu wel kunnen gebruiken.

Denk daarbij aan apps als SetApp, Spark, CleanMyMac X, Documents, PDF Expert en ClearVPN. Deze worden gemaakt door de twee bekendste Oekraïense appontwikkelaars, Readdle en MacPaw. Of kijk eens naar Luminar van Skylym. Als het om iOS-apps gaat ben je helaas wel aangewezen op de App Store en gaat 30% van het bedrag naar Apple. Bij Mac-apps raden we aan om rechtstreeks bij de ontwikkelaar te kopen, zodat het volledige bedrag op de juiste plek terechtkomt. Dit geldt bijvoorbeeld voor SetApp, de bundel Mac-software waarmee je vrijwel elke klus kunt klaren.

Deze ontwikkelaars hebben al gezorgd dat hun apps en service beschikbaar blijven, ook als de oorlog verder escaleert. Ze hebben vaak servers en medewerkers buiten Oekraïne, zodat een eventuele afsluiting van internet geen gevolgen zal hebben.

Bekijk ook Alles over SetApp, de alles-in-een softwarebundel voor je Mac Met SetApp heb je voor een vaste prijs per maand meer dan 200 apps tot je beschikking. Je kunt het gratis proberen op de Mac. Daarna betaal je een vast maandbedrag voor onbeperkt gebruik.

Vanwege het gevoelige karakter zijn de reacties bij dit artikel gesloten. Meepraten over politiek kan op de daarvoor bestemde discussieplekken elders op internet.