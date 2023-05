Je iPhone gebruiken als webcam voor je Mac-desktop of externe beeldscherm? Dan kun je daar de Belkin iPhone-houder met MagSafe voor gebruiken. Wij hebben deze houder getest en vertellen je in deze review of hij de moeite waard is.

Sinds macOS Ventura kun je heel eenvoudig een iPhone als webcam gebruiken voor je Mac. Maar je wil dan natuurlijk wel dat je iPhone goed gepositioneerd is. Belkin heeft daarvoor (in opdracht van Apple) twee houders gemaakt, die allebei met MagSafe werken. Eerder bespraken we al de Belkin iPhone-houder voor MacBooks, maar er is ook een variant ontworpen voor Mac-desktops en externe beeldschermen. Omdat een desktop of extern scherm veel dikker is dan de klep van je MacBook, heeft deze desktophouder van Belkin een ander ontwerp en bevestigingsmechanise. Hoe bevalt deze houder en wat kun je er nog meer mee? In deze review van de Belkin iPhone-houder voor desktops lees je het.



Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in mei 2023 en beschrijft de situatie op dat moment.

Belkin iPhone-houder met MagSafe voor desktops in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van deze iPhone-houder van Belkin:

Houder om je iPhone te gebruiken als webcam voor de Mac

Geschikt voor Mac-desktops (zoals iMac), Apple-schermen en externe schermen van andere merken

Bevestig je iPhone via MagSafe

Bevestiging aan scherm via schaarmechanisme

Instelbare kijkhoek tot 25 graden omlaag

Dient ook als standaard voor een 1/4-inch statiefschroef

Alleen beschikbaar in het zwart

Afmetingen: 13 x 6 x 5,4 cm

Gewicht: 132 gram

Prijs: €44,95

Belkin heeft dus twee versies uitgebracht en de reden daarvoor is simpel: de manier van bevestigen aan het scherm is bij een desktop anders dan bij een MacBook. Dat levert ook meteen een probleem op. Werk je op zowel een MacBook als desktop en wil je op beide apparaten je iPhone als webcam gebruiken, dan heb je dus in principe beide accessoires nodig. Dat maakt het meteen een vrij dure oplossing. Als je vooral op een desktop werkt met bijvoorbeeld een extern scherm zonder ingebouwde webcam (en tevreden bent met de ingebouwde webcam van een MacBook), dan kan de desktophouder van Belkin het overwegen waard zijn. Maar toch vinden we ook dan de prijs wat aan de hoge kant.

Bekijk hier de officiële productvideo van de fabrikant

De houder bestaat uit twee balkjes die via een scharnier aan elkaar bevestigd zijn. Het bovenste balkje plaats je horizontaal bovenop de bovenkant van de iMac of het externe scherm, waarbij een randje ervoor zorgt dat hij niet achterover valt. Het onderste balkje plaats je vervolgens in een hoek van zo’n 45 graden, zodat het uiteinde rust tegen de achterkant van je beeldscherm. Op die manier rust de houder op de bovenkant van je scherm. Hij is daarmee universeel geschikt voor de meeste beeldschermen, al kan het wel wat problemen geven als de bovenkant van je display niet helemaal plat is. Bij de meeste schermen zal dit echter geen issue zijn.

De iPhone bevestig je vervolgens aan het rechtopstaande MagSafe-plateautje, met de buitenste camera naar jou gericht. Je kunt dit plateautje nog naar voren en achteren schuiven, om zo de kijkhoek te verbeteren. Daardoor kun je je iPhone zelfs verticaal plaatsen. Dit deel is ook nog een stukje naar beneden te richten, voor als je scherm wat hoger staat. Door dit mechanisme heb je voldoende vrijheid om je iPhone-camera precies goed af te stellen. Nadeel blijft wel dat je nooit recht in de camera kijkt. Omdat de camera van je iPhone zo hoog boven je scherm zit, kijk je tijdens een videogesprek de andere persoon nooit recht in de ogen aan. Dat geldt al voor ingebouwde webcams, maar dat geldt nog meer als je je iPhone als camera gebruikt. Dat is echter niet de schuld van de Belkin-houder.

Mooi ontwerp van stevig materiaal

Het goede nieuws is in ieder geval dat de houder en je iPhone stevig genoeg zitten. We zijn in het gebruik geen moment bang geweest dat de iPhone er ieder moment af kan vallen. Dat komt mede door het materiaal waar de houder van gemaakt is. Er zit een soort rubberen laag op, waardoor hij niet makkelijk te verschuiven is over het display. Ook het gewicht van de houder is goed, dus je zult hem er niet zomaar vanaf stoten. Je merkt dat de houder van hoge kwaliteit materialen gemaakt is. De houder is ook in zijn geheel in te klappen, waardoor een redelijk plat accessoire over houdt. Je kan hem daardoor makkelijk in je tas stoppen en meenemen, bijvoorbeeld als je op je werk ook met een Mac en een extern scherm werkt. Er wordt ook een zakje bijgeleverd, waar je hem eventueel in op kan bergen.

De Belkin iPhone-houder voor MacBooks is er in zowel wit als zwart, maar deze desktopversie is alleen in een zwarte uitvoering beschikbaar. Dat vinden we geen probleem, omdat het toch een accessoire is dat je alleen op het scherm zet of in een tas met je meeneemt. De MacBook-variant kan ook gebruikt worden als draagring voor je iPhone, waardoor je hem waarschijnlijk ook langer laat zitten. Dan is de noodzaak voor een witte en een zwarte versie een stuk hoger.

Behalve als houder voor op je display, kun je deze Belkin iPhone-houder ook gebruiken in combinatie met een statief. Er zit een schroefdraad in, zodat je hem gemakkelijk op een 1/4-inch statiefschroef kan draaien. Daarmee heb je ook meteen een MagSafe-houder voor je statief. Deze extra functie kan van pas komen, maar als je nooit een statief gebruikt of uberhaupt geen statief hebt, dan heeft dit voor jou geen meerwaarde. Met wat creativiteit kun je de houder wel gebruiken als een soort standaard om je iPhone horizontaal rechtop te zetten, bijvoorbeeld om een filmpje te kijken in een vliegtuig. Toch vinden we dat de nevenfuncties van de MacBook-versie wat praktischer zijn.

Maar is dit alles zijn geld waard? Dat vinden we toch wel een discussiepunt. €44,95 is niet goedkoop voor een relatief simpele houder, ook al is hij gemaakt van stevige materialen en van een goede bouwkwaliteit. Feit blijft dat het niets meer is dan een magnetische iPhone-houder om je iPhone boven een display te bevestigen. Het is ons ook een raadsel waarom deze desktopversie een tientje duurder moet zijn dan de MacBook-variant.

Score 7.2 Belkin iPhone-houder met MagSafe voor desktops €44,95 Voordelen + Handige houder om je iPhone als webcam te gebruiken

Makkelijk te bevestigen en los te halen

Zit stevig genoeg vast, mede dankzij MagSafe

Hoge kwaliteit materialen

Ook te gebruiken als houder voor een statief Nadelen - Prijs aan de hoge kant

Weinig echt nuttige nevenfuncties

Conclusie Belkin iPhone-houder met MagSafe voor desktops review

Al met al heeft Belkin met deze houder een praktisch accessoire in zijn assortiment. Moet je heel vaak videobellen en werk je op de desktop? Dan kun je met deze Belkin-houder in een handomdraai je iPhone omtoveren in een goede webcam. Je iPhone zit stevig vast en dankzij de eenvoudige bevestiging kun je hem er zo opzetten en er weer vanaf halen. De bouwkwaliteit en het design is goed en we zijn geen moment bang geweest dat de iPhone met houder en al los schoot. Door het universele ontwerp kun je hem met nagenoeg elk extern scherm gebruiken. Dat je hem kunt bevestigen aan een statief is een prettige bijkomstigheid, al zal niet iedereen hier wat aan hebben.

Toch vinden we de prijs aan de hoge kant. Hoe hoog de kwaliteit ook is, feit blijft dat het niets anders is dan een houder met een magneet en een paar scharnieren. Er zit geen verdere technologie in en dat maakt de prijs van zo’n €45 toch wel erg hoog, zeker als je dit vergelijk met de MacBook-variant van de Belkin iPhone-houder.

Bekijken bij Apple: Belkin iPhone-houder met MagSafe voor desktops voor €44,95

Variant voor MacBooks kopen

Liever de MacBook-variant? Deze is voor een lagere prijs te koop bij diverse winkels.