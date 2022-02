Apple gaat in 2022 minstens vier nieuwe Macs met M2-chip uitbrengen, zo zegt Mark Gurman in zijn nieuwste nieuwsbrief. Om welke modellen gaat het?

Apple gaat in 2022 veel Macs uitbrengen, zo kon je eerder al in onze vooruitblik lezen. Alle huidige modellen krijgen dit jaar een upgrade, maar een aantal daarvan maken in 2022 de overstap naar de M2-chip. In zijn wekelijkse nieuwsbrief verklapt Mark Gurman om welke modellen het gaat. Er zit zelfs een nieuwe versie van de 24-inch iMac bij.



M2-chip in 2022: minstens vier nieuwe Macs

Het gaat, zoals eerder bekend, in ieder geval om de compleet vernieuwde MacBook Air. De MacBook Air krijgt later dit jaar een van zijn grootste upgrades ooit, met een compleet nieuw design en dus de M2-chip. Een ander model dat eerder al bekend was, was de vernieuwde instap-MacBook Pro. Dit wordt de opvolger van de huidige 13-inch MacBook Pro met M1-chip uit 2020. De andere twee nieuwe M2-modellen hebben we nog niet eerder voorbij zien komen.

Volgens de bron krijgt ook de 24-inch iMac een upgrade naar de M2-chip. Apple bracht de 24-inch iMac in april vorig jaar uit, met een compleet nieuw design, groter scherm en de M1-chip. Of Apple bij het 2022-model nog meer gaat vernieuwen dan alleen de chip, is niet duidelijk. Gezien de vele verbeteringen in het 2021-model, denken we dat Apple voor het 2022 model alleen een paar kleine aanpassingen zal doen. Het is dan dus meer een spec-bump dan een grote upgrade.

Een vierde model met M2-chip is een nieuwe instap-Mac mini. De huidige Mac mini met Apple Silicon-chip heeft een M1 uit 2020. Daarbij heeft Apple het design grotendeels hetzelfde gehouden als het voorgaande Intel-model. Of de Mac mini M2 in 2022 een nieuw ontwerp krijgt, is niet bekend. Maar de kans daarop is wel wat groter, aangezien er dit voorjaar een nieuwe high-end Mac mini met M1 Pro/M1 Max-chip komt. Dit model krijgt volgens geruchten wél een nieuw design. Apple kan dit ontwerp dus later dit jaar meenemen naar de M2 Mac mini.

Alle modellen met M2-chip worden pas later dit jaar verwacht. Dit zijn ze dus in het kort:

MacBook Air M2 (opvolger MacBook Air 2020)

MacBook Pro M2 (opvolger 13-inch MacBook Pro 2020)

iMac M2 (24-inch; opvolger iMac 2021)

Mac mini M2

In onze vooruitblik op de Mac in 2022 lees je nog meer over alle aankomende modellen en hoe het zit met de andere verbeteringen zoals design, scherm en meer.