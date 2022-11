Belkin MagSafe autolader

Het is alweer twee jaar geleden dat Apple MagSafe introduceerde voor de iPhone 12. Sindsdien zijn er wel MagSafe-compatibele autoladers verschenen, maar nog geen MagSafe-gecertificeerde. Het werd hoog tijd dat zo’n accessoire werd uitgebracht en we kunnen wel raden wie ‘m heeft gemaakt: Apple’s vaste partner als het om MagSafe-accessoires gaat, Belkin. Deze kan je iPhone opladen op 15 Watt. Hij is vanaf nu als pre-order verkrijgbaar in de Amerikaanse Apple Store voor de stevige prijs van $99,95 en komt hopelijk ook snel naar Europese landen.



Belkin Boost Charge Pro Wireless Car Charger with MagSafe

De autolader heeft een lange naam gekregen en wordt uitgebracht in de Boost Charge-serie. Je steekt deze autolader in het ventilatierooster van de auto en kunt er vervolgens je iPhone op plakken. Zo houd je goed zicht op kaarten en andere apps. die je in beeld hebt. Hij wordt vanaf 14 november geleverd.

Belkin bracht eerder al een autohouder uit, die vlak na de aankondiging van de MagSafe-technologie werd uitgebracht. Het opvallende daaraan was dat hij je iPhone niet kon opladen, terwijl MagSafe daar nu juist voor bedoeld is. Deze houder is nog steeds te koop en kost €49,95, ook een vrij forse prijs in vergelijking met andere houders die niet opladen.

Dit nieuwe model heeft een permanent vastzittende usb-c-kabel om in een oplader te steken. Ook zit er een kleine 12 Volt usb-c-autolader bij, in dezelfde kleur als de kabel. Dat zal ook wel moeten, want nog niet alle auto’s hebben al usb-c-poorten. Daarnaast levert Belkin een adapter mee voor mensen die een usb-a-poort in de auto hebben.

Je kunt de houder draaien van portret- naar landschapsweergave. De enige reden waarom deze MagSafe-houder je zal afschrikken is de prijs. Hoef je niet per se op 15 Watt op te laden als je onderweg bent, dan zou je voor veel goedkopere oplossingen kunnen kiezen. Voor rond de 30-40 euro heb je een houder waarmee je ook kunt opladen, ook al gaat het dan maar op 7,5 Watt. Bij lange autoritten zal je batterij niet zo snel leeg gaan. En als dat wel het geval is, is het tijd om eens naar je iPhone-batterij te laten kijken.