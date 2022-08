Belkin komt dit najaar met twee iPhone-houders, speciaal voor de functie Continuïteitscamera in macOS Ventura. Veel weten we nog niet over deze houders, maar dankzij nieuwe hands-on video's zien we één van de twee modellen in werking.

Apple heeft al jaren een functie genaamd Continuïteitscamera voor de Mac en iPhone, maar in macOS Ventura wordt deze functie flink uitgebreid. Je kan daarmee namelijk de iPhone gebruiken als webcam voor je Mac, inclusief nieuwe Desk View-optie. Je iPhone heeft van alle Apple-apparaten immers de beste camera, terwijl Macs bekend staan als Apple-apparaten die veelal niet de beste camerakwaliteit leveren (al zijn de nieuwste MacBooks wel een stuk verbeterd). Maar om de functie te gebruiken, heb je wel een accessoire nodig waarmee je je iPhone aan je MacBook kan hangen. Apple werkt daarvoor samen met Belkin voor twee MagSafe-houders om je iPhone aan je Mac te hangen.



Belkin met iPhone-houders voor aan je Mac voor Continuïteitscamera

De eerste houder is een MagSafe-houder met een simpel klemmetje die je uit kan klappen. Je hangt daarmee je iPhone aan het scherm van je MacBook, zonder dat de houder in de weg zit. De houder zorgt ervoor dat je iPhone precies op de goede plek hangt. Door MagSafe kun je hem gemakkelijk magnetisch aan je iPhone bevestigen en weer weghalen als je he niet nodig hebt.

De tweede versie is bedoeld voor grotere schermen, zoals Apple’s Pro Display XDR waar geen ingebouwde camera aan zit. Dit is een zwarte houder die eveneens via MagSafe te bevestigen is en je bovenop het scherm zet. Tijdens de WWDC-presentatie toonde Apple alvast hoe beide houders eruit komen te zien. Exacte naam en prijs van de houders is niet bekend. Wel weten we dat beide versies later dit jaar beschikbaar komen. Je hebt dus wel een iPhone 12- of iPhone 13-toestel nodig.

Inmiddels heeft een aantal YouTubers de nieuwe houder alvast in een vroege versie kunnen testen. Het gaat om de variant die bedoeld is voor je MacBook. Wat uit die hands-on naar voren kwam, is dat de iPhone automatisch verbinding maakt via je Mac zodra je hem met deze houder (of een andere houder) aan je Mac hangt. Dankzij de houder hangt de iPhone behoorlijk stabiel. Je hoeft alleen maar het kleine klemmetje uit te klappen. Er zit ook een zilveren klemmetje met rond gat aan dat je uit kan klappen om de houder makkelijker van je iPhone af te trekken, maar heeft ook nog een andere functie. Zo kan je hem gebruiken als een soort ring om je iPhone makkelijker vast te houden, maar ook om je iPhone gekanteld neer te zetten.





We denken dat deze Belkin-houders voor Continuïteitscamera ergens dit najaar beschikbaar zullen komen, exclusief bij Apple, zodra macOS Ventura voor iedereen beschikbaar is. We verwachten dat de update in oktober of november voor iedereen te downloaden is. Zodra de prijs en release van deze Belkin-houders bekend is, werken we dit artikel bij.