Vorige maand bracht Belkin de 3-in-1 MagSafe-oplader uit. Dit is een alles-in-één oplader waar je zowel je iPhone als Apple Watch en AirPods mee kan opladen. Als je geen Apple Watch-drager bent, dan is er nu goed nieuws. Er is nu ook een 2-in-1-versie van deze Belkin-oplader beschikbaar.



Belkin Boost Charge Pro 2-in-1 nu te koop

Deze nieuwe 2-in-1 oplader werd in januari aangekondigd tijdens de CES. Belkin beloofde destijds om de oplader in maart of april uit te brengen en vanaf nu kun je hem exclusief bij de Apple Store bestellen. De oplader heeft een prijs van €99,95 en is beschikbaar in wit en zwart.

De oplader werkt met MagSafe en is alleen geschikt voor de iPhone 12. Je kan je iPhone zowel horizontaal als verticaal aan de oplader bevestigen. Dankzij MagSafe laadt je iPhone met maximaal 15W op. In de voet zit een Qi-oplader ingebouwd, waar je bijvoorbeeld je AirPods-doosje op kan leggen om op te laden. Een klein indicatielampje in de voet geeft aan of je AirPods-doosje opgeladen wordt.

Deze Belkin 2-in-1 MagSafe-oplader werkt ook in combinatie met Apple’s MagSafe-hoesjes en andere hoesjes die geschikt zijn voor MagSafe-opladers. Bij deze Belkin-oplader krijg je ook meteen een lichtnetadapter meegeleverd.

Bekijken:

Toch liever de 3-in-1 versie? De Belkin 3-in-1 MagSafe-oplader is ook bij Apple te bestellen.