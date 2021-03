Er zijn aanwijzingen dat Apple de gegevens van iPhone-gebruikers gaat benutten voor het tonen van extra locatie-informatie in Apple Kaarten. Je kan dan zien of een locatie open is en hoe druk het is.

Google maakt voor Google Maps volop gebruik van de gegevens van miljoenen gebruikers voor het tonen van allerlei handige informatie. Je kan bijvoorbeeld in Google Maps de drukte bekijken, wat vooral in deze tijd een handige bron van informatie is. Apple Kaarten maakt nog maar op zeer beperkte schaal gebruik van gegevens van gebruikers. Je kan wel een probleem in Apple Kaarten melden, waarna de beheerders je voorstel checken en eventueel doorvoeren, maar de data wordt nog niet op grote schaal gebruikt om andere functies mogelijk te maken. Het lijkt erop dat daar in iOS 14.5 of later verandering in komt, zo ontdekte een Reddit-gebruiker. Apple gaat de data gebruiken om te tonen hoe druk het is op locaties in Apple Kaarten.



‘Apple Kaarten krijgt druktemeter voor locaties’

In de uitleg over het gebruik van je gegevens en privacy in iOS is in de beta van iOS 14.5 een extra uitleg toegevoegd over het gebruik van je gegevens voor nieuwe doeleinden. Bij het kopje Routes en verkeer bij het onderdeel Locatievoorzieningen staat uitgelegd dat Apple je locatie op een anonieme wijze kan verwerken om andere gebruikers te laten weten of een nuttige plaats open is en hoe druk het is. De nieuwe tekst in iOS 14.5 luidt als volgt:

Als je een app opent in de buurt van een nuttige plaats (bijvoorbeeld een winkel of park) stuurt je iPhone bovendien locatiegegevens in een anonieme en versleutelde vorm naar Apple, die Apple kan samenvoegen en gebruiken om gebruikers te laten weten of die nuttige plaats open is en hoe druk het er is.



iOS 14.4.1 vs iOS 14.5

Deze extra toevoeging suggereert dat Apple het gebruik van apps kan benutten om te bepalen of een winkel open is of niet, in combinatie met je locatie. Deze gegevens worden volgens Apple dus anoniem en versleuteld verwerkt, waardoor het gebruik van de app en de locatie niet naar jou te herleiden is. Op dit moment is er in Apple Kaarten nog geen druktemeter beschikbaar. Je kan in Apple Kaarten wel zien of een winkel open of dicht is, maar die informatie komt nog van andere bronnen.

Door gegevens van gebruikers te benutten, is de informatie over een locatie mogelijk veel accurater. Google Maps is wat betreft info over nuttige locaties zoals winkels dan ook vaak veel uitgebreider. Er zijn nog geen andere concrete aanwijzingen dat Apple de functie in iOS 14.5 gaat toevoegen. Mogelijk heeft Apple met de nieuwe omschrijving slechts het voorwerk verricht. We weten ook nog niet of de functie uiteindelijk ook in Nederland beschikbaar komt.

iOS 14.5 bevat veel nieuwe functies en voor gebruikers in de VS komt er zelfs een meldfunctie in Apple Kaarten voor ongevallen, flitsers en meer. Momenteel test Apple iOS 14.5 met de beta. De definitieve versie verwachten we tegen het einde van de maand.