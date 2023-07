Belkin BoostCharge Pro 2-in-1

Deze nieuwe BoostCharge Pro van Belkin is een concurrent voor de opvouwbare MagSafe Duo van Apple zelf. De lader is echter niet opvouwbaar, maar kan als een plat pakketje tussen je kleding gestopt worden. Hij kan de iPhone met 15 Watt opladen via MagSafe en biedt ook ruimte voor een AirPods-oplaaddoosje. De oplaadmat is compact en minimalistisch, maar heeft wel twee zichtbare tekortkomingen: je kunt er geen Apple Watch mee opladen en de iPhone ligt plat, waardoor hij ’s nachts niet af te lezen is. Hij is daarom ook niet geschikt voor de nieuwe StandBy-functie.



De meeste iPhone-docks met MagSafe kiezen tegenwoordig voor een ‘zwevend’ ontwerp, maar bij deze BoostCharge Pro moet je de iPhone plat neerleggen. Hij kan gelukkig wel op een vermogen van 15 Watt worden opgeladen, dus dat gaat lekker snel. Belangrijk om te weten is dat je met deze lader uitsluitend draadloos kunt opladen. Er zitten dus geen poorten of aansluitingen op om een kabeltje in te steken.

Gelijktijdig opladen van iPhone en AirPods is op zich niks nieuws. Deze lader moet het dan ook vooral hebben van zijn compacte uiterlijk en de wat lagere prijs van $80, die in euro’s ongeveer op hetzelfde niveau zal liggen. De 3-in-1-versie die al langer bestond ligt qua prijs op ongeveer €150 (zie prijsoverzicht onderaan dit artikel).

Deze lader is geschikt voor alle MagSafe-toestellen, dus de iPhone 12 en nieuwer. Aan de rechterkant is een Qi-oplader aanwezig met een vermogen van maximaal 5 Watt. Dit is bedoeld voor AirPods en andere apparaten die draadloos opgeladen kunnen worden. Helaas is er geen aparte poort om bijvoorbeeld een iPad met een kabeltje op te laden, want dan was het wel een 3-in-1-lader geweest.

De lader is al bij Amazon.com in pre-order gegaan, maar is nog niet bij Amazon Nederland gesignaleerd. De eerste leveringen vinden half augustus plaats. Wil je liever een iPhone-stand mét Apple Watch-lader, dan is er de al langer verkrijgbare 3-in-1 lader van Belkin. Die heeft ook een MagSafe-lader in liggende stand en is iets duurder.

Bekijk ook De beste magnetische iPhone-laders die met MagSafe werken Nu MagSafe wat langer op de markt is, is het tijd om eens naar offici├źle MagSafe-laders te kijken. Welke fabrikanten zijn ermee aan de slag gegaan? Welke offici├źle MagSafe-laders kun je kopen? Dit zijn je opties!

Prijzen Belkin 3-in-1 draadloos laadstation met MagSafe