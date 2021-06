Smart home-merk Aqara komt met de Europese versie van de wandschakelaar. Hierdoor kun je bijvoorbeeld niet slimme lampen via HomeKit bedienen. Het bijzondere is dat er ook een versie zonder nuldraad is.

Bekende smart home-merken hebben de afgelopen jaren al wandschakelaars op de markt gebracht, waaronder Eve en partners van Philips Hue. Maar die schakelaars werken vaak op basis van nuldraad, terwijl we in Nederland meestal geen nuldraad voor schakelaars hebben. Aqara heeft nu bekendgemaakt dat de Wall Switch H1 EU en Wireless Switch H1 in Europa beschikbaar komen.



Aqara Smart Wall Switch H1 EU en Wireless Switch H1

De nieuwe Aqara Smart Wall Switch H1 EU komt in twee versies: een versie met enkele knop en eentje met twee knoppen. Je bouwt deze schakelaar in in de muur, als vervanger van je traditionele wandschakelaar. Hij is geschikt voor zowel de ronde Europese wandcontactdozen als vierkante 86 millimeter versies. Zoals gezegd kun je kiezen voor een versie met en zonder nuldraad. De versie zonder nuldraad (no neutral) zal bij ons in Nederland het meest van pas komen.

De Wireless Switch H1 is een draadloze variant die je kan gebruiken om Aqara-apparaten en andere HomeKit-producten te bedienen. Deze ondersteunt zowel een enkele klik, dubbele klik, het ingedrukt houden van de knop en meer. In totaal zijn er zeven acties aan te koppelen. De draadloze variant heeft een batterijduur van vijf jaar. Beide schakelaars werken met het Zigbee 3.0-protocol, maar je hebt dan wel een Aqara-hub nodig die dit ondersteunt (zoals de M1S of de M2). In de komende maanden worden de schakelaars beschikbaar gesteld bij diverse verkooppunten van Aqara.

Helaas hebben wij begrepen dat bij de Nederlandse distributeur nog geen plannen zijn om de Europese wandschakelaars te verkopen, maar je zou altijd nog over de grens kunnen kijken (bijvoorbeeld in Duitsland). Sommige winkels verschepen ook naar Nederland. Via de website van Aqara kan je de verschillende verkooppunten vinden.

Wil je meer weten over Aqara en de verschillende producten, check dan onze Aqara-uitleg.